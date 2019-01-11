Takvim ve saat sisteminin değişmesi

Osmanlı Devleti döneminde Güneş'in battığı anı 12:00 kabul eden “alaturka saat” sistemi geçerliydi

Güneşin tepe noktasında olduğu anı esas alan ve tamamen battığı anı esas alan saatler arasında farklılık söz konusuydu

Bu farklılıkları ortadan kaldırmak ve uluslararası uyum sağlamak için

Türkiye’deki saat sistemi “Günün 24 Saate Taksimine Dair Kanun”un mecliste görüşülüp kabul edilmesi ile değişti

Kanunun birinci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından başlar ve saatler sıfırdan yirmi dörde kadar sayılır” diyerek ülkede günün 24 saate bölündüğü saat sistemini yürürlüğe koydu

Kanunun 2. maddesi ile ulusal saat sistemi İzmit’ten geçen 30. meridyen esas alınarak oluşturuldu

698 sayılı kanunla da Türkiye Cumhuriyeti’nde resmi devlet takvimi olarak Milâdî Takvim kabul edildi ve 1 Ocak 1926’dan itibaren Miladi Takvim kullanıldı

Osmanlı zamanında Tanzimat dönemine kadar Hicri takvim kullanılmış, Tanzimat’tan sonra Hicri ve Rumi takvimler birlikte kullanılmaya başlanmış ardından da sadece Rumi takvim kullanılır olmuştu

Cumhuriyet döneminde Miladi Takvime geçildikten sonra bu konuda yapılan son değişiklik, 1945 yılında “Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunuevvel, Kanunusani” isimlerinin “Ekim, Kasım, Aralık, Ocak” olarak değiştirilmesi oldu