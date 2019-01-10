Tarihte kara leke: Yassıada Yargılamaları

Darbenin ardından Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'le birlikte tutuklananlar Yassıada'da hapsedildi

12 Haziran 1960'ta yargılamaların yapılması için Yüksek Adalet Divanı'nın kurulması kararlaştırıldı

Yüksek Adalet Divanı'nın kararları kesin olduğundan hiçbir itiraz ya da temyiz imkanı olmayacak, ama ölüm cezalarının infazı Milli Birlik Komitesi'nin (MBK) onayına bağlı olacaktı

Yassıada Yargılamaları'na 14 Ekim 1960'ta başlandı

Köpek Davası, 6-7 Eylül Olayları Davası, Bebek Davası, Arsa Davası, Vatan Cephesi Davası gibi açılan 19 dava hakkında mahkeme kararları 15 Eylül 1961 tarihinde açıklandı

Köpek Davası, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir cumhurbaşkanının yargılandığı ilk dava olma özelliğine sahipti

Bebek Davası ise Adnan Menderes aleyhinde açılan 13 dava arasından beraat ile sonuçlanan tek davaydı

Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan başta olmak üzere 15 sanık ölüm cezasına, 402 sanık ömür boyu hapse ya da başka ağır hapis cezalarına çarptırıldı

135 sanık aklanırken 5 sanığın da davası düştü

MBK, yalnızca üç ölüm cezasını onayladı ve Menderes, Zorlu ve Polatkan İmralı Adası’nda idam edildi

Celal Bayar'ın cezası, yaşından dolayı ömür boyu hapis cezasına çevrildi

11 Nisan 1990'da TBMM tarafından kabul edilen kanunla Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun itibarları iade edildi

Aynı kanun uyarınca naaşlar, 17 Eylül 1990’da İmralı'dan İstanbul'da Vatan Caddesi'nde kendileri için yapılan anıt mezara taşındı