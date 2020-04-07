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Tarih

Tekalifi Milliye emirleri nedir? Tekalifi Milliye kararları nasıl alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası Tekalif-i Milliye emirleri bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşlar 'Tekalifi Milliye nedir?' sorusunu yoğun olarak araştırıyor. Peki, Tekalif-i Milliye ne demek? Tekalif-i Milliye emirleri ve kararları nedir? İşte tüm merak edilenler.

07 Nisan 2020 Salı  13:54 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 13:54
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Koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan'ın Tekalifi Milliye maddelerini örnek vermesi sonrası vatandaşlar 'Tekalifi Milliye ne anlama gelir? Tekalifi Milliye kararları nelerdir?' sorularının cevaplarını aramaya başladı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki en önemli milli fedakarlıklardan biri olan Tekalifi Milliye kararları, 10 maddeden oluşuyor. Tekalifi Milliye hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

TEKALİFİ MİLLİYE NEDİR?

Milli Teklif anlamına gelen Tekalifi Milliye, Millî Yükümlülükler ya da Ulusal Vergiler anlamına gelir. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir. Tekalifi Milliye emirleri 7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup 10 maddelik bir karardan oluşmaktadır.

İnönü muharebelerinde Yunan işgalcilere darbe vuran Türk ordusu Sakarya Savaşı’na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921’de ‘Başkomutan’ sıfatıyla bizzat ordunun başına geçmişti. Büyük Millet Meclisi 3 aylık süreyle bütün yasama yetkilerini de Başkomutan’a devretmişti. Başkomutan bu yetkilere dayanarak 7-8 Ağustos’ta Tekalifi Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımladı.

TEKALİFİ MİLLİYE EMİRLERİ VE KARARLARI NASIL ALINDI?

Tekalifi Milliye emirleriyle birlikte Başkomutan Mustafa Kemal, ‘topyekün mücadele’ stratejisini de hayata geçiriyordu. Bu emirle ‘topyekün savaş’ stratejisini de hayata geçirmişti. Atatürk daha sonra bu stratejiyi Nutuk’ta ‘Millet fertleri, yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silâhla vuruşan savaşçı gibi, kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti...’ sözleriyle açıkladı.

TEKALİFİ MİLLİYE EMİRLERİ VE KARARLARI

1)Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

2)Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

3)Her aile bir askeri giydirecek.

4)Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

5)Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

6)Her türlü makineli aracın %40’ına el konacak.

7)Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.

8)Sahipsiz bütün mallara el konacak.

9)Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

10)Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

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