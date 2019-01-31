Türkçe'nin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati

Temmuz 1727'de, İbrahim Müteferrika’ya ilk Türk matbaasını kurma izni verildi

İbrahim Müteferrika bunun üzerine kendi evinin alt katında "Dârü’t-Tıbaatü’l-Âmire" adıyla ilk Türk matbaasını kurdu

Bu matbaada basılan, Türkçenin ilk matbu eseri ise 31 Ocak 1729 tarihinde basılan Vankulu Lügati oldu

Bu lügat, 1010 senesinde vefat eden, Farablı bir Türk bilgini olan İsmail el-Cevheri’nin telif ettiği büyük ve meşhur Arapça lügatin Türkçeye tercümesiydi

Bu muazzam eseri, “Vankulu” ismiyle tanınan Mehmed Efendi çevirdi

Vankulu Mehmed Efendi, başta fıkıh ilmi olmak üzere, lügat ve edebiyatta da bilgi sahibiydi

Mehmet Efendi’nin telif ve tercüme birkaç eseri daha varsa da, ona ilmî sahada büyük şöhret kazandıran, Vankulu Lügati adıyla anılan tercüme lügati oldu

Dârü’t-Tıbatü’l-Âmire’de ilk baskısı yapılan bu kitap, iki büyük ciltten oluşur

Kitap Avrupa’dan ithal edilmiş filigranlı kağıda, okunabilir nesih bir yazıyla basılmıştır

Kitabın alt tarafında bir sonraki sayfanın hangi kelimeyle başlayacağını ve biteceğini gösteren parolalar bulunmaktadır

Kelime kökleri madde başı olarak alınmış, bu kökten türetilen kelimele­rin ise altı çizili olarak belirtilmiştir

Birinci cilt 656, ikinci cilt ise, 766 sayfadır

Lügatte yaklaşık olarak beş bin kelime kökü ile bu kelime köklerinden türetilmiş yüz binden fazla kelime bulunur

Vankulu Lügati, padişahın atadığı ilim erbabı tarafından titizlikle incelenerek, iki yılda hazırlandı

Bu değerli lügat, basıldığı zaman umulanın çok ötesinde bir rağbet gördü