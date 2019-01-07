Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne katılması

Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışın için sağlanması ve devamlılığı için galip devletler tarafından kurulmuştur

I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğrayan devletler ilk başta Cemiyet’e alınmamıştır.

Türkiye, Milletler Cemiyeti’nin gerek Musul Meselesi’ndeki taraflı tutumu gerekse Sovyet Rusya’nın cemiyete olumsuz bakışından dolayı cemiyete giriş için müracaat etmemiştir

Türkiye için 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonraki sürecin en önemli dönemini Musul Meselesi oluşturmuştur

Lozan Antlaşması’na göre, Musul Meselesi Türkiye ve İngiltere arasında görüşülecek ve taraflar anlaşamazsa konu Milletler Cemiyeti’ne havale edilecekti.

Nitekim taraflar arasındaki görüşmeler sonuca ulaşamamış ve Musul konusu Milletler Cemiyeti’ne havale edilmiştir.

Milletler Cemiyeti 16 Aralık 1925 tarihindeki kararıyla Musul bölgesini Irak sınırları içinde bırakmış ve Türkiye ile İngiltere arasında Musul Meselesi’ne dair tam karara varılan antlaşma 5 Haziran 1926 tarihinde imzalanmıştır

Burada Türkiye aleyhine karar vermesinin en büyük etkenlerinden biri Türkiye’nin Milletler Cemiyeti üyesi olmamasıydı

1931 yılı Cemiyet-i Akvam toplantılarına Türkiye de davet edilmeye başlanmıştır

Böylelikle hem Cemiyet hem de Türkiye bir anlamda üyeliğin ön çalışmalarını yapmışlardır

Milletler Cemiyeti Genel Kurulu 6 Temmuz 1932 tarihindeki toplantısında İspanya temsilcisinin teklifi ve Yunan temsilcisinin desteği ile Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne davetini öngören bir kararı kabul etmiştir

Bu kararın Türkiye’ye bildirilmesi üzerine, TBMM 9 Temmuz 1932 tarihinde bu kararı kabul etmiştir

Zaten Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne kendisinin müracaatı ile değil, cemiyetin daveti üzerine katılmak istemiştir

18 Temmuz 1932’de tarihinde Türkiye Milletler Cemiyeti’ne girmiştir

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne daveti ve ardından kabul edilmesi dünya basınında geniş yer almıştır.

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması, bu durumu Hatay meselesinde, etkin bir biçimde kullanabilmesini sağlamıştır.