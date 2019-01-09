Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt

Büyük Selçuklular Tuğrul Bey döneminden başlayarak Anadolu’ya birçok akınlar düzenledi ve 1048’de Pasinler Ovası’nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı

Doğu Anadolu’daki bazı önemli kalelerin Selçukluların eline geçmesiyle sonuçlanan bu akınlar, 1063’te Alparslan tahta geçtikten sonra da devam etti

1070 yılında Türkler Malazgirt ve Erciş kalelerini ele geçirdi

Alparslan, Halep’te konaklarken Türk atlı birliklerinin bir kısmına ve akıncı beylere Bizans şehirlerine akınlar düzenlemelerine izin verdi

Türk akınlarından iyice rahatsız olan Bizanslılar, tahta ünlü komutan Romen Diyojen’i çıkardı

Romen Diyojen büyük bir ordu ile İstanbul'dan ayrıldı

Diyojen Malazgirt’i ve Ahlat Kalesi’ni hızlıca geri alacağını düşünerek Van Gölü’ne doğru ilerledi

Sultan Alparslan da Mısır’a hazırladığı seferden vazgeçip Malazgirt’e doğru 50.000 kişilik ordusuyla yola çıktı

Alparslan savaşta “Hilal Taktiği” kullanılacağı konusunda komutanlarıyla anlaştı

Savaş öğle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok saldırısına geçmesiyle başladı

Bu saldırıda Bizanslılar önemli miktarda asker kaybına uğradı

Ardından Sultan Alparslan, ordusuna yanıltıcı geri çekilme buyruğu verdi

Türklerin hızlıca çekildiğini gören Romen Diyojen, Türklerin saldırı gücünü yitirdiğini ve kaçtıklarını düşündü

Ancak Türk ordusunun usta savaş taktiği karşısında Bizans ordusu büyük bir yenilgi aldı ve Romen Diyojen esir düştü

Bu zaferin ardından Türkler Anadolu'yu fethe başladılar

Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ilk savaş olarak kayıtlara geçti