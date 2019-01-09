İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4944
  • 6,2904
  • 226.293
  • 91.003
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt

26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan tarafından yönetilen Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu arasında cereyan eden ve Türklere Anadolu’yu kazandıran Malazgirt Meydan Muharebesi gerçekleşti

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyük Selçuklular Tuğrul Bey döneminden başlayarak Anadolu’ya birçok akınlar düzenledi ve 1048’de Pasinler Ovası’nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı
 
Doğu Anadolu’daki bazı önemli kalelerin Selçukluların eline geçmesiyle sonuçlanan bu akınlar, 1063’te Alparslan tahta geçtikten sonra da devam etti
 
1070 yılında Türkler Malazgirt ve Erciş kalelerini ele geçirdi
 
Alparslan, Halep’te konaklarken Türk atlı birliklerinin bir kısmına ve akıncı beylere Bizans şehirlerine akınlar düzenlemelerine izin verdi
 
Türk akınlarından iyice rahatsız olan Bizanslılar, tahta ünlü komutan Romen Diyojen’i çıkardı
Romen Diyojen büyük bir ordu ile İstanbul'dan ayrıldı
 
Diyojen Malazgirt’i ve Ahlat Kalesi’ni hızlıca geri alacağını düşünerek Van Gölü’ne doğru ilerledi
 
Sultan Alparslan da Mısır’a hazırladığı seferden vazgeçip Malazgirt’e doğru 50.000 kişilik ordusuyla yola çıktı
 
Alparslan savaşta “Hilal Taktiği” kullanılacağı konusunda komutanlarıyla anlaştı
 
Savaş öğle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok saldırısına geçmesiyle başladı
 
Bu saldırıda Bizanslılar önemli miktarda asker kaybına uğradı
 
Ardından Sultan Alparslan, ordusuna yanıltıcı geri çekilme buyruğu verdi
 
Türklerin hızlıca çekildiğini gören Romen Diyojen, Türklerin saldırı gücünü yitirdiğini ve kaçtıklarını düşündü
 
Ancak Türk ordusunun usta savaş taktiği karşısında Bizans ordusu büyük bir yenilgi aldı ve Romen Diyojen esir düştü
 
Bu zaferin ardından Türkler Anadolu'yu fethe başladılar
 
Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ilk savaş olarak kayıtlara geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

'PYD konusunda tavrımız belli'

'PYD konusunda tavrımız belli'

Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu

Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Her keseye müjde

Her keseye müjde

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

Rusya'ya karşı ortak savunma sistemi geliştirecekler

Rusya'ya karşı ortak savunma sistemi geliştirecekler

Seçim günü yasakları belli oldu

Seçim günü yasakları belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Beyoğlu´nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Beyoğlu´nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA