Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt
26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan tarafından yönetilen Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu arasında cereyan eden ve Türklere Anadolu’yu kazandıran Malazgirt Meydan Muharebesi gerçekleşti
- star.com.tr
Büyük Selçuklular Tuğrul Bey döneminden başlayarak Anadolu’ya birçok akınlar düzenledi ve 1048’de Pasinler Ovası’nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı
Doğu Anadolu’daki bazı önemli kalelerin Selçukluların eline geçmesiyle sonuçlanan bu akınlar, 1063’te Alparslan tahta geçtikten sonra da devam etti
1070 yılında Türkler Malazgirt ve Erciş kalelerini ele geçirdi
Alparslan, Halep’te konaklarken Türk atlı birliklerinin bir kısmına ve akıncı beylere Bizans şehirlerine akınlar düzenlemelerine izin verdi
Türk akınlarından iyice rahatsız olan Bizanslılar, tahta ünlü komutan Romen Diyojen’i çıkardı
Romen Diyojen büyük bir ordu ile İstanbul'dan ayrıldı
Diyojen Malazgirt’i ve Ahlat Kalesi’ni hızlıca geri alacağını düşünerek Van Gölü’ne doğru ilerledi
Sultan Alparslan da Mısır’a hazırladığı seferden vazgeçip Malazgirt’e doğru 50.000 kişilik ordusuyla yola çıktı
Alparslan savaşta “Hilal Taktiği” kullanılacağı konusunda komutanlarıyla anlaştı
Savaş öğle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok saldırısına geçmesiyle başladı
Bu saldırıda Bizanslılar önemli miktarda asker kaybına uğradı
Ardından Sultan Alparslan, ordusuna yanıltıcı geri çekilme buyruğu verdi
Türklerin hızlıca çekildiğini gören Romen Diyojen, Türklerin saldırı gücünü yitirdiğini ve kaçtıklarını düşündü
Ancak Türk ordusunun usta savaş taktiği karşısında Bizans ordusu büyük bir yenilgi aldı ve Romen Diyojen esir düştü
Bu zaferin ardından Türkler Anadolu'yu fethe başladılar
Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ilk savaş olarak kayıtlara geçti
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