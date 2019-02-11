Unkapanı Köprüsü'nü 4 parçaya ayıran İstanbul fırtınası
11 Şubat 1936 tarihindeİstanbul'da gece başlayan kar fırtınasıyla, Unkapanı Köprüsü 4 parçaya ayrıldı, Ayasofya ve Sultanahmet Camisi'nin minarelerinin külahları uçtu
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
1936 Şubat ayında kış Türkiye'nin dört bir yanını etkisi altına aldı
10 Şubat'ta gazeteler "Geciken kış artık gelmiş bulunuyor" başlığını atsa da, o gün İstanbul'da kuru bir soğuk dışında yağış yoktu
Ardından 11 Şubat gecesi kar yağışı başladı
Saat 22.00'de müthiş bir fırtınaya dönüşen yağış, kısa sürede İstanbul'un tamamını etkisi altına aldı
Gece yaşanan bu ani felaketin bilançosu sabah ortaya çıktı
Kar fırtınasında vapurlar kayboldu, motorlar battı
Gazeteler “İstanbul'da camları kırılmamış, kiremitleri uçmamış, duvarları yıkılmamış kısacası az çok hasara uğramamış ev nadirdir" sözleriyle yaşananları özetledi
Fırtına şehirde 4 yerde yangın çıkmasına, telefon ve telgraf hatlarının tahrip olmasına sebep oldu
Haydarpaşa'da buğday yüklü, Çengelköy'de taş yüklü, Üsküdar'da motorlu bir mavna battı
Liman idaresinin üç motoru Azapkapı'da palamarlarını kopararak Haliç içinde kayboldu
Unkapanı Köprüsü gece yarısı büyük bir gürültüyle 4 parçaya ayrıldı
Parçalardan biri Sirkeci'deki Yemiş İskelesi'ne dayandı
İkinci parça hal rıhtımına düştü ve buradaki sandalları ezdi
Fransız bandralı petrol vapuru Çubuklu önünde battı
Akay İdaresi'nin Paşabahçe koyuna demirli Yakacık vapuru parçalandı
Ayasofya minarelerinden ikisinin külahı koptu, kubbelerinin kurşunlarının bir kısmı uçtu
Sultanahmet Camisi'nin minaresinden birinin külahı uçtu
İki şerefeli minarelerinin külahı da yan yattı
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Karacaahmet'te 200'den fazla ağaç devrildi
Sayısız evin damı uçtu, duvarları yıkıldı
Polis yiyecek ihtiyacı için dükkanların bir kısmını zorla açtırdı
Felaketin sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi vurduğu 14 Şubat günü ortaya çıktı
Gazeteler Türkiye'de fırtına ve kar yağışında ölenlerin sayısını 112 olarak yazdı
Seyhan taşmış, İzmir selle boğuşmuş, Edirne'de 38 kişi donarak ölmüştü
Gazeteler ne pahasına olursa olsun Unkapanı Köprüsü'nün onarılacağını ancak tamirat için 50 bin liraya ihtiyaç olduğunu yazdı
Başbakanlık yetkilileri İstanbul'da yaşanan afetin bilançosunu 1 milyon lira olarak açıkladı
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