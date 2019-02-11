Unkapanı Köprüsü'nü 4 parçaya ayıran İstanbul fırtınası

1936 Şubat ayında kış Türkiye'nin dört bir yanını etkisi altına aldı

10 Şubat'ta gazeteler "Geciken kış artık gelmiş bulunuyor" başlığını atsa da, o gün İstanbul'da kuru bir soğuk dışında yağış yoktu

Ardından 11 Şubat gecesi kar yağışı başladı

Saat 22.00'de müthiş bir fırtınaya dönüşen yağış, kısa sürede İstanbul'un tamamını etkisi altına aldı

Gece yaşanan bu ani felaketin bilançosu sabah ortaya çıktı

Kar fırtınasında vapurlar kayboldu, motorlar battı

Gazeteler “İstanbul'da camları kırılmamış, kiremitleri uçmamış, duvarları yıkılmamış kısacası az çok hasara uğramamış ev nadirdir" sözleriyle yaşananları özetledi

Fırtına şehirde 4 yerde yangın çıkmasına, telefon ve telgraf hatlarının tahrip olmasına sebep oldu

Haydarpaşa'da buğday yüklü, Çengelköy'de taş yüklü, Üsküdar'da motorlu bir mavna battı

Liman idaresinin üç motoru Azapkapı'da palamarlarını kopararak Haliç içinde kayboldu

Unkapanı Köprüsü gece yarısı büyük bir gürültüyle 4 parçaya ayrıldı

Parçalardan biri Sirkeci'deki Yemiş İskelesi'ne dayandı

İkinci parça hal rıhtımına düştü ve buradaki sandalları ezdi

Fransız bandralı petrol vapuru Çubuklu önünde battı

Akay İdaresi'nin Paşabahçe koyuna demirli Yakacık vapuru parçalandı

Ayasofya minarelerinden ikisinin külahı koptu, kubbelerinin kurşunlarının bir kısmı uçtu

Sultanahmet Camisi'nin minaresinden birinin külahı uçtu

İki şerefeli minarelerinin külahı da yan yattı

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Karacaahmet'te 200'den fazla ağaç devrildi

Sayısız evin damı uçtu, duvarları yıkıldı

Polis yiyecek ihtiyacı için dükkanların bir kısmını zorla açtırdı

Felaketin sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi vurduğu 14 Şubat günü ortaya çıktı

Gazeteler Türkiye'de fırtına ve kar yağışında ölenlerin sayısını 112 olarak yazdı

Seyhan taşmış, İzmir selle boğuşmuş, Edirne'de 38 kişi donarak ölmüştü

Gazeteler ne pahasına olursa olsun Unkapanı Köprüsü'nün onarılacağını ancak tamirat için 50 bin liraya ihtiyaç olduğunu yazdı

Başbakanlık yetkilileri İstanbul'da yaşanan afetin bilançosunu 1 milyon lira olarak açıkladı