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Yavuz Sultan Selim´in doğum yıldönümü

10 Ekim 1470 tarihinde Osmanlı Devleti´nin dokuzuncu padişahı ve halifeliği Osmanlı hanedanına bağlayarak İslam halifesi olan Yavuz Sultan Selim dünyaya geldi

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Babası II. Bayezid Amasya sancak beyi iken, Selim 1470 yılında Amasya'da doğdu
 
Gençliğinde Trabzon sancağını idare eden Şehzade Selim daha çok komşu devletlerle ilgilendi
 
Özellikle Şah İsmail'in faaliyetlerini dikkatle takip etti
 
25 Nisan 1512 tarihinde I. Selim tahta çıktı
 
Safeviler'in Anadolu'da giderek artan propaganda faaliyetleri ve isyanları sebebiyle Sultan Selim için en önemli mesele Safevi Devleti'ni ortadan kaldırmaktı
 
Sultan Selim, 1514 yılında İran seferine çıktı
 
Şah İsmail'i ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra Sultan Selim emniyeti sağlamak amacıyla doğu ve güney sınırlarına ait önemli yerleri de ele geçirdi ve Anadolu’da birliği sağladı
 
1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında gerçekleştirilen Mercidabık Savaşı sonrası Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına dahil oldu
 
Savaşın ardından Memlük Devleti'nin başına geçen Tomanbay; Osmanlı hakimiyetini kabul etmediği gibi barış teklifi için gelen Osmanlı elçisini de öldürdü
 
Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim, ordusuyla birlikte Sina Çölü'nü 5 gün içinde geçerek, Ridaniye'de Memlük Ordusu ile karşılaştı ve savaştan Osmanlı ordusu galip çıktı
 
4 Şubat 1517'de Sultan Selim törenle Kahire'ye girdi ve Mısır Memlükleri'ne bağlı Abbasi halifeliğine son verdi
 
Böylece halifelik Osmanlı hanedanlığına geçti
 
Yavuz Sultan Selim, 22 Eylül 1520'de Aslan Pençesi denilen bu çıban yüzünden vefat ettiğinde oğluna, dolu bir hazine, güçlü bir ordu ve iç karışıklıklara son verilmiş bir devlet bıraktı
 
Yavuz, Osmanlı kaynaklarında orta boylu, çatık kaşlı ve sert bakışlı, sakalsız ancak gür ve uzun bıyıklı, yuvarlak yüzlü ve koç burunlu olarak tasvir edilir
 
Her türlü silahı çok iyi kullandığı, iyi bir avcı olduğu, debdebeden hoşlanmadığı, sade giyinmeyi tercih ettiği de kaynaklarda yer alan ifadelerdir

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