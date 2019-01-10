Yavuz Sultan Selim´in doğum yıldönümü

Babası II. Bayezid Amasya sancak beyi iken, Selim 1470 yılında Amasya'da doğdu

Gençliğinde Trabzon sancağını idare eden Şehzade Selim daha çok komşu devletlerle ilgilendi

Özellikle Şah İsmail'in faaliyetlerini dikkatle takip etti

25 Nisan 1512 tarihinde I. Selim tahta çıktı

Safeviler'in Anadolu'da giderek artan propaganda faaliyetleri ve isyanları sebebiyle Sultan Selim için en önemli mesele Safevi Devleti'ni ortadan kaldırmaktı

Sultan Selim, 1514 yılında İran seferine çıktı

Şah İsmail'i ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra Sultan Selim emniyeti sağlamak amacıyla doğu ve güney sınırlarına ait önemli yerleri de ele geçirdi ve Anadolu’da birliği sağladı

1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında gerçekleştirilen Mercidabık Savaşı sonrası Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına dahil oldu

Savaşın ardından Memlük Devleti'nin başına geçen Tomanbay; Osmanlı hakimiyetini kabul etmediği gibi barış teklifi için gelen Osmanlı elçisini de öldürdü

Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim, ordusuyla birlikte Sina Çölü'nü 5 gün içinde geçerek, Ridaniye'de Memlük Ordusu ile karşılaştı ve savaştan Osmanlı ordusu galip çıktı

4 Şubat 1517'de Sultan Selim törenle Kahire'ye girdi ve Mısır Memlükleri'ne bağlı Abbasi halifeliğine son verdi

Böylece halifelik Osmanlı hanedanlığına geçti

Yavuz Sultan Selim, 22 Eylül 1520'de Aslan Pençesi denilen bu çıban yüzünden vefat ettiğinde oğluna, dolu bir hazine, güçlü bir ordu ve iç karışıklıklara son verilmiş bir devlet bıraktı

Yavuz, Osmanlı kaynaklarında orta boylu, çatık kaşlı ve sert bakışlı, sakalsız ancak gür ve uzun bıyıklı, yuvarlak yüzlü ve koç burunlu olarak tasvir edilir

Her türlü silahı çok iyi kullandığı, iyi bir avcı olduğu, debdebeden hoşlanmadığı, sade giyinmeyi tercih ettiği de kaynaklarda yer alan ifadelerdir