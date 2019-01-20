Yeni Türk devletinin ilk anayasası: Teşkilat-ı Esasiye

I. İnönü Muharebesi'ni kazanan TBMM kendisine daha çok güven duyar hale geldi

Bu güven ortamında Anadolu’da yeni bir devletin doğduğunu ifade eden en önemli çalışmalardan biri anayasalı bir düzenli sisteme geçişti

1921 Anayasası’nın kısa olmasının nedeni olağanüstü koşullarda hazırlanmış olmasından kaynaklıydı

Türk tarihinde ilk kez bu anayasa ile egemenlik ulusa verildi

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda devletin şekliyle ilgili bir hüküm yoktu

Millî egemenlik anlayışının doğal sonucu olan cumhuriyet adının konması sonraya bırakıldı

TBMM’nin şeriat hükümlerini de üzerine alması dolayısıyla laik bir anayasa değildi

Egemenliğin ulusa ait olması yönüyle 1876 Osmanlı Anayasasından ayrılıyordu

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddeleri şunlardı:

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

İdare yönetimi halkan kendi kendisini yönetme esasına dayanır

Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi’nde toplanır

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce yönetilir ve hükümeti de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümeti adını taşır

Büyük Millet Meclisi’nin seçimi iki yılda bir yapılır

TBMM üyeleri tüm ulusun vekilidir