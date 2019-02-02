Facebook, Trump'ın yaptırım uyguladığı Venezuela ve İran'da ABD karşıtı söylemleri olan sayfaları kapattı

Facebook, İsrail – Filistin çatışması gibi hassas konular hakkında algı yönetimi yapan İran kaynaklı 783 sayfayı kapattığını bildirdi.

Yapılan değerlendirmeler, Facebook ve Twitter sayfalarından yapılan söz konusu paylaşımlarla toplumdaki gerilimlerin artırılmasının amaçlandığı yönünde.

İran kaynaklı sayfalarda devlet medyası tarafından yayınlanan bildirilerin paylaşıldığı ifade ediliyor.

Facebook Siber Güvenlik Politikaları Müdürü Nathaniel Gleicher dün yaptığı basın toplantısında “Bu paylaşımların arkasında kimin olduğunu söyleyemiyoruz” dedi. Dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Facebook’un daha önce de benzer şüpheli hesapları kapattığını belirten Gleicher, son aylarda yapılan araştırmaların ardından çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Gleicher, Twitter ile yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek kullanıcıları yanlış yönlendirmeyi hedefleyen sahte hesapların kapatıldığını söyledi.

Facebook, bu ve benzeri faaliyetlerin Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu'daki 26 Müslüman ülke ile Afganistan, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika'da da yürütüldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre Facebook, 2016 ABD seçimlerine Rus müdahalesi olduğuna ilişkin iddialar üzerine platform üzerinde seçimi manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımları ve hesapları kaldırmak için çalışmalarda bulundu.

Facebook ve Twitter, İran ve Rusya kaynaklı kampanyaların yürütüldüğü çok sayıda hesabın kapatıldığını duyurdu.

Twitter yaptığı açıklamada Venezuela halkını hedefleyen devlet destekli kampanyalarla ilişkili binin üzerinde hesabın kapatıldığını bildirdi.