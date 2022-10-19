0.148 saniye hızla hareket ediyorlar! Binlercesi yağmur gibi yağacak

Yılın en güzel yağmuru için geri sayım başladı. Dünyanın hareketleri nedeniyle her sene 20 Ekim'den 21 Kasım'a kadar süren meteor yağmuru yarın başlıyor.



0.148 SANİYE HIZLA HAREKET EDİYORLAR

Orionids meteor yağmuru görsel bir şölen oluşturacak.İrili ufaklı bir çok meteor dünyanın yakınlarından geçecek. Orionid göktaşları parlaklıkları ve hızları ile bilinir. Saniyede yaklaşık 148.000 mil (0.148 saniye) hızla hareket ederler.

HALLEY KUYRUKLU YILDIZI'NDAN KAYNAKLANIYOR

Orionid meteor yağmuru 76 yıldır Güneş'in etrafında dönen Halley Kuyruklu Yıldızı'nın enkazından kaynaklanıyor. Kuyruklu yıldız en son 1986'da Dünya'dan görüldü ve 2061'de tekrar görüntülenecek. Ancak ışık kirliliğinin meteorları gizleyebileceğini ve bu nedenle büyük şehirlerin izleyicilerinin görmelerinin zor olabileceğini unutmayın.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLİR

Kuzey Yarımküre'de nerede olduğunuza bağlı olarak, yoğun dönemde saatte 15'e kadar meteor tespit edebilirsiniz. Gece açıksa, meteorlar özel ekipman olmadan görülebilir.

NE ZAMAN BAKMALI?

Orionid olarak adlandırılan meteor yağmurları gece 01:00 ile 02:00 arasında çıplak gözle görülebilir.

Dünyadaki konumunuza göre değişen bu görme hadisesi en net akşam güneşin batışı ile sabah şafak vaktinden önce görülür.

Meteor yağmurları bu ayın sonlarına doğru zirve yaptığında saat 03:00'da en net şekilde görülür.

Star Gazetesi