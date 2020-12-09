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Bilim-Teknoloji

1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti

İngiliz CEO Matt Molding, şirketinin 1 milyar sterlin değerindeki hisselerini şirkette çalışan 74 personele hediye etti.

DHA09 Aralık 2020 Çarşamba 10:03 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:03
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İngiltere’de teknoloji firması The Hut Group'un kurucusu Matt Molding, 1 milyar değerindeki şirket hisselerini 74 personele hediye etti. Şirket hisselerinin değeri toplamda 1 milyar sterlini bulurken, hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter bulunuyor. 

Konuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunan Matt Molding, "İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik" dedi. 

Molding'in şirkette hali hazırda 1,6 milyar sterlin değerinde yüzde 25 oranında hissesi bulunuyor.

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