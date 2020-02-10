10 yıl sürecek Güneş yolculuğu başladı

Gökhan Ertaş / star.com.tr 10.02.2020 11:30 - Güncelleme: 10.02.2020 11:30

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen bir Güneş gözlem uydusu olan Solar Orbiter'in, bugün ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral fırlatma üssünden Atlas 5 roketi ile fırlatıldığını bildirdi.

Yolculuğun yaklaşık 10 yıl süreceğini bildiren ESA, aracın Güneş'in en ayrıntılı görüntülerini alacağını ve yıldızımızın faaliyetlerinin atmosferini nasıl etkilediği hakkında önemli bilgiler sağlayacağını belirtti.

ESA'nın Solar Orbiter misyonu proje yöneticisi César García “Güneş son derece dinamik bir astronomik cisim. Sürekli kitle, yüklü parçacıkları ve manyetik alanları heliosfere atıyor. Bu görevin amacı bu çok dinamik olgulara bakmak ve onları neyin gerçekleştirdiğini belirlemeye çalışmak.” dedi.

Bilim adamları ilk olarak 1999'da Solar Orbiter misyonu için konsept geliştirdiler ve ESA 2000 yılında ek çalışmalar için projeyi onayladı. Yetkililer, misyonun 2008 ve 2013 yılları arasında lansmana hazır olmasını bekliyorlardı. Ancak Güneş Orbiter uzay aracını inşa etmedeki teknik zorluklar görevi 2020'ye erteledi.

Yaklaşık 1,750 kilogram ağırlığında olan uzay aracı 520 santigrat derece sıcaklığa dayanacak şekilde inşa edildi.

ESA, Güneş Orbiter misyonuna liderlik ediyor, NASA ise fırlatma aracını ve uydunun 10 enstrümandan birini üretti. NASA'nın göreve toplam parasal katkısı yaklaşık 386 milyon dolar, ESA ise yaklaşık 1,5 milyar dolarlık toplam maliyetin 877 milyon dolarını sağlladı.

Solar Orbiter'in hedefi; Güneş, güneş sistemimizi çevreleyen dev koruyucu kabarcık olan heliosferi nasıl oluşturur ve kontrol eder ve bu kabarcık zaman içinde neden değişir? sorusunu cevaplamak olacak.

Bilim adamları bu soruyu cevaplamanın anahtarının güneşin kutup bölgelerinde olduğuna inanıyor. Solar Orbiter, bu gizemli bölgeyi yansıtan ilk uzay aracı olacak. ESA'nın Solar Orbiter proje bilimcisi Daniel Müller, "Bu bölgenin güneşin etkinlik döngüsünün gizemlerini çözmenin anahtarlarına sahip olduğuna inanıyoruz." dedi.