100 milyon dolar Türkiye'de kalacak! Bakan Varank: Bu ülke ekonomisi için çok önemli

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Kolarc Makine'nin Ankara Sanayi Odası 2. OSB'deki fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette firmanın Genel Müdürü İlker Olucak, yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Varank'a firmanın dijitalleşmeye yönelik çözümleriyle ilgili sunum da yapıldı.

Varank, incelemenin ardından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bu firma iş hayatına inverter kaynak makineleri yaparak başlamış, Kolarc markasıyla hem Türkiye'ye satışı var hem ihracat yapan bir firmamız. Güç elektroniği sektörde çok farklı alanlarda kullanıldığı için adımlarını solar panellerin inverterlerini yapmak üzere atmaya başlamışlar. Güç elektroniği alanında çok ciddi üretim yapan bir firmayı ziyaret ediyoruz. Kaynak makineleri sanayinin temelini oluşturuyor. Bu makinelerin robot ve endüstriyel otomasyonla yakın iş birliği içerisinde çalışıyor olması üretim süreçlerine çok ciddi katkı sağlıyor."

Firmanın 25-30 kilovatlarla başlayıp şu anda 100 kilovat güneş paneli inverterlerini piyasaya sattığını, 167 kilovat inverterleri de piyasaya sunmaya hazır olduğunu belirten Varank, tüm dünyanın karbon izinin azaltılmasına gayret ettiğini, bunun yolunun da yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmaktan geçtiğini vurguladı.

- "İTHALATI KESMEK HEDEFİMİZ"

Varank, Türkiye'nin, dünyada ideal güneş alan bir konumda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her tarafında şu anda güneş santralleri, çatılara güneş panelleri, tarımda güneş uygulamaları çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. İşte bu güneş panellerinin tamamlayıcısı aslında inverterler. Bu cihazlar olmazsa o elde ettiğiniz güneş panellerindeki enerjiyi elektriğe dönüştürüp sisteme gönderme şansınız yok. Şu anda Türkiye'de başka yerli üretim yapan bir firmamız yok. 100 milyon doların üzerinde ithalatın olduğu bir sektör. Bu manada özellikle arkadaşlarımızı ziyaret etmek istedim. Yerli imkanlarla inverterin Türkiye'de üretilmiş olması, şu anda piyasa satılıyor olması ülkemiz ekonomisi açısından önemli. Biz, tabii ki bir markayla da yetinmek istemiyoruz. Halihazırda 100 milyon doların üzerinde seyreden ithalatı kesmek hedefimiz. Yenilenebilir enerji projeleri ile güneş panellerinin sayıları arttıkça inverter yatırımları da Türkiye'de artacak."

Türkiye'de ilk defa yerli ve milli inverterin, bir kaynak makinesi teknolojisini adeta tersine çevirerek üretilmiş olmasının ülke sanayisi açısından çok değerli olduğuna dikkati çeken Varank, "Kendileri Ar-Ge merkezi olmak istiyorlar. Başvurularını yapmışlar. Bu manada güç elektroniği alanında burayı Ar-Ge merkezi yapmak için de biz gerekli desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- TÜRK MÜHENDİSLERDEN OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ

Varank, işletmenin robotlarla inverter kaynak makinelerinin beraber çalışma, haberleşme ve otomasyonuyla ilgili çalışmalar da yürüttüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu otomasyon da dijitalleşme sürecine katkı sağlayacak. Biz daha önce hep belli ülkelerin modellerini kendimize kopyalamaya çalıştık. İşte endüstri 4.0. Aslında Almanya'nın bir markası ama biz dijitalleşme dediğimizde bugün firmalarımız elektronikte yüksek teknolojili ürünleri kendileri üretebiliyorlar. Bunların dijitalleşmesiyle, otomasyonuyla ilgili çözümleri de burada mühendislerimiz kendileri geliştirebiliyorlar. Türk sanayisinin nereye geldiğini görmemiz ve buna göre eğer KOBİ'lerimiz dijitalleşecekse, endüstriyi dijitalleşerek daha verimli hale getireceksek işte bunun gibi yerli çözümleri de sanayiye uygulamamız lazım. Bu manada firmamızın yaptığı bu çalışmalar da çok değerli."

Bakan Varank, daha sonra Kolarc ürünlerini kullanan işletmelerin yetkililerini telefonla arayarak ürüne dair görüşlerini sordu. İşletme sahiplerinden biri Bakan Varank'a "Ben bu makineler için gerçekten mücadele verdim. Hep dışarıdan geliyordu. Hem ucuz aldık hem en iyiyi, en kaliteliyi aldık. Çok memnunuz. Eskiden paramız dışarıya gidiyordu şimdi milli ve yerli ne kadar güzel." değerlendirmesinde bulundu.

- "İNSAN KAYNAĞINA GÜVENELİM"

Kolarc Genel Müdürü İlker Olucak da Türkiye'de güç elektroniği alanında ilkleri gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"40'tan fazla mühendisimiz, 200 çalışanımızla şu anda Türkiye'de kendi alanında ilk firmayız. Sektörde kaynak makinesi ile inverteri aynı anda üreten örnekler var. Bunların dünyada ulaştıkları hedefleri ve rakamları biliyoruz. Uluslararası bu hedefleri kendi hedeflerimiz kabul ettik. Biz de bunlardan aşağı kalmayacak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek şekilde bütün adımları hızla atıyoruz."

Bakan Varank'ın "Muhalefetin bir söylemi var diyorlar ki 'Türkiye'de üretim yok, fabrika yok.' Sen bu söyleme ne dersin?" sorusu üzerine Genel Müdür Olucak, "Kendimize güvenimizle ilgili bir sorunumuz yok. Herkesin de insan kaynağımıza güvenmesi gerekiyor. İnandığımızda emeğimizi verdiğimizde hakkını vererek çalıştığımızda başaramayacağımız hiçbir şey yok." yanıtını verdi.

- ÜRETİMİN YÜZDE 30'U İHRACAT

Koloğlu Holding tarafından kurulan Kolarc Makine ve Solarkol Enerji, uluslararası standartlarda kaynak makinelerini ve solar inverter sistemlerini üretiyor. Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Kolarc Makine, yüzde 100 yerli sermaye ve insan kaynağı ile AR-GE, tasarım ve üretim yapıyor. Çoğunluğu kadın 200 çalışanı bulunan şirket, üretiminin yüzde 30'unu ihraç ediyor. Şirket, geçen yıl elde ettiği 6 milyon dolar ihracat rakamını bu yıl 3'e katlamayı hedefliyor.

Doğru akımı, alternatif akıma çeviren inverterler, özellikle güneş enerjisi sistemlerinde ağırlıklı olarak kullanılıyor.

Güneş enerjisi, inverterler aracılığıyla elektriğe dönüştürülüp şebekeye uygun hale getirilerek sisteme veriliyor.