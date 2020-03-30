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Bilim-Teknoloji

100 milyon yıllık keşif! 'Kanat açıklığı 4 metreydi'

Araştırmacılar, yaklaşık 100 milyon yıl önce Afrika kıtasının kuzey kesiminde yaşayan uçan sürüngenler teruzorlarla (veya Pterosaurus) ilgili önemli bulgular keşfetti.

star.com.tr30 Mart 2020 Pazartesi 20:27 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:28
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Portsmouth Üniversitesi'nden bir paleontolog olan David Martill başkanlığındaki bir araştırma ekibi, tarih öncesi Fas'ta yaşadığı düşünülen üç yeni uçan sürüngen türüne ait bulgular keşfetti.

Martill, Kretase Araştırma dergisinde keşifle ilgili yayımlanan çalışmada, 'Pterodaktilleri keşfetmek için altın çağdayız. Sadece bu yıl üç yeni tür keşfettik ve daha mart ayındayız.' dedi.

Çalışmada pterosaurların, günümüz Fas'taki orta kretase dönem Kem Kem Yataklarında bulunan çene ve diş parçalarından yola çıkarak yaklaşık üç ila dört metre kanat genişliğine sahip oldukları belirtildi.

Üniversitenin sözcüsü çalışmalara ilişkin şu açıklamada bulundu:

'Yeni bulgular Afrika pterosaurlarının diğer kıtalarda bulunanlara oldukça benzediğini gösteriyor. Bu uçan avcılar, timsah benzeri avcılar ve dinazorlar başta olmak üzere, yırtıcıların egemen olduğu bir dünyanın üzerinde uçuyorlardı. İlginç bir şekilde, sauropodlar ve ornithischian dinozorlar gibi otobur olanlar nadirdir.'

Sözcü, pterosaurlar da dahil olmak üzere yırtıcıların birçoğunun bol balık avladığını söyledi. Ayrıca bu hava balıkçıları, uçarken son derece etkili bir diş kepçesi oluşturan oluşturarak avlarını dişleriyle kaptılar. Sözcü'ye göre bu tür büyük pterosaurların, kondorlar ve albatroslar gibi günümüz kuşlarına benzer şekilde avlandıklarını belirtti.

Anhanguera adı verilen üç türden birinin daha önce Brezilya'da tanımlandığı bildirilirken, ornithocheirus adı verilen başka bir tür daha önce İngiltere ve Orta Asya'da bulunmuştu.

star.com.tr

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