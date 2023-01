1,29 KG HAFİFİLİĞİNDEKİ CASPER NIRVANA X400 MAKSİMUM MOBİLİTE SUNUYOR 11. NESİL INTEL CORE İŞLEMCİLERLE YENİLENEN CASPER NIRVANA X400 SATIŞTA!

Teknolojinin gelişmesi ve gün geçtikçe gündelik hayatın dijitalleşmesiyle birlikte kullanıcıların bilgisayar tercihleri de değişim gösteriyor. Pandemiden sonra özellikle iş yapış şekillerinin değişmesiyle birlikte mobilitenin önem kazandığı yeni döneme uygun çözümler sunan Casper, 11. Nesil Intel Core işlemcilerle yenilediği Nirvana X400'ü metalik gri rengiyle birlikte satışa sunduğunu duyurdu. Yenilenen yapısıyla birlikte çok daha modern çok daha şık bir görünüme kavuşan ve güçlü donanımları sayesinde tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelebilen Casper Nirvana X400, Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcilerle birlikte sunuluyor. Gündelik kullanımda ve iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım sunan Casper Nirvana X400, diğer harici ekran kartlarına göre daha iyi GPU performansı sunan Intel Iris Xe dahili grafik kartlarıyla yüksek görüntü kalitesi sunuyor.

1,29 KG ULTRA HAFİF YAPISIYLA YÜZDE YÜZ MOBİLİTE SUNUYOR



Yarının tercihleri göz önünde bulundurularak geliştirilen ve ince çerçeveli, şık tasarımının yanı sıra Casper Nirvana X400, sadece 1,29 kg hafifliğiyle yüzde yüz mobilite sunmak için tasarlandı. İster evinden ister iş yerinden çalışan tüm kullanıcılar, Nirvana X400'ü dilediği yere kolayca götürebilirken 19,4 mm inceliği ve 180 derece dönebilen ekranıyla birlikte her ortamda maksimum mobilite ve üretkenliği deneyimleme fırsatını yakalıyor. Premium metal tasarımı ve modern çizgileriyle benzerlerinden ayrılan Casper Nirvana X400, kullanıcılarına kendini özel hissettirirken metal yüzeyi sayesinde sağladığı dayanıklılık ve ısınmayı engelleyen yapısıyla orta ve uzun vadede mobil yaşantının en güvenilir parçası oluyor. Kurumsal çözümlerin ve uzaktan çalışma sistemine uyumun öneminin arttığı günümüzde Casper Nirvana X400, 14' FHD çözünürlüğe, 250 NIT parlaklığa sahip ekranı ve IPS panel teknolojisiyle yoğun iş temposunda veya kişisel kullanımda verimli ekran deneyimi sunacak şekilde geliştirildi.

ÇOKLU PORT SEÇENEKLERİ VE 10 SAATE VARAN PİL ÖMRÜ



Yarının ihtiyaçlarını bugünden kullanıcılarına sunan Casper, yenilenen Nirvana X400'le birlikte 10 saate varan pil süresi sunarak uzun kullanım deneyimi sağlıyor. Nirvana X400'te bulunan 1'er adet Type-C, USB 3.2, USB 2.0, HDMI ve Ethernet portu ile kolay erişim ve hızlı veri aktarımı da bir arada sunuluyor. Maksimum mobilite ve yüksek performansın güçlü donanımlarla buluştuğu Nirvana X400, en güncel depolama desteklerinden olan M2 NVMe desteği ile verileri daha hızlı depolama imkanı sunarken çift dual slot ile 64 GB'a kadar artırılabilir RAM olanağı sağlıyor.

Farklı birçok konfigürasyon seçeneğiyle birlikte kullanıcılar, Nirvana X400'ü satın almadan önce istedikleri gibi özelleştirme yaparak benzersiz bir deneyim elde edebiliyor.

Yepyeni ve benzersiz bir deneyim sunan Casper Nirvana X400'e https://www.casper.com.tr/laptop-bilgisayar/casper-nirvana-x400-1 linkinden ulaşabilen kullanıcılar, binlerce konfigürasyon arasından istenilen özelliklere göre farklı opsiyonları bir araya getirebilir.

CASPER HAKKINDA:



Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Casper telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine de başladı. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.