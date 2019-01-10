110 milyon dolarlık tanksavar füzesi anlaşması imzalandı

Hindistan’ın savunma teknoloji alanında üretim yapan devlet kurumu Bharat Dynamics Limited (BDL), Hint ordusuna Konkurs güdümlü tanksavar füze sisteminin (ATGM) temini için 110 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

BDL tarafından yapılan açıklamada, "Füzeler ve fırlatıcılar, Rusya ile Telangana Eyaletindeki Bhanur BDL biriminde devam eden teknik iş birliği kapsamında üretilecek." denildi.

Konkurs ATGM, Rusya'nın Tula Makine Tasarım Bürosu (Tula KBP) tarafından geliştirilmiş olup araca entegre bir şekilde tasarlanmıştır.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’nün (SIPRI) silah transfer veri tabanında yayımlanan rapora göre, Hindistan ordusu 2015 yılına kadar yaklaşık 7 bin Rus 9M113 Konkurs ATGM’lerini envanterine kattı.

Hindistan hükûmeti, geçtiğimiz yıl İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defence Systems Ltd. ile yerli bir ATGM sistemi alımı için 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.