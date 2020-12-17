110 milyon yıllık ilginç keşif! 'Doğada gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor'

star.com.tr 17 Aralık 2020 Perşembe 13:55 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 13:55

Bu yıl, uluslararası bir grup paleontolog, Jura devrinden kaldığı tahmin edilen birçok küçük dinozor fosili üzerinde çalıştı.

Araştırma sonunçlarına göre, yaklaşık 110 milyon yıl önce, Mezozoik Dönem'in sonlarında, yani Kretase döneminde, günümüzde Brezilya olan eski süper kıta Gondvana topraklarında, yaklaşık olarak modern bir tavuk büyüklüğünde iki bacaklı yaratık yaşıyordu. Etoburdu... büyük olasılıkla böcekler ve küçük omurgalılarla besleniyordu.

Ancak, bilim adamları fosili araştırmaya devam ettikçe, Ubirajara jubatus adı verilen bu tarih öncesi yaratığın tüy gibi bir şeyle kaplı olduğunu fark etti. Aynı zamanda kesinlikle benzersiz bir şekilde yan taraflarda 15 santimetre uzunluğunda, sert, şerit benzeri çıkıntıların olduğu tespit edildi.

Cretaceous Research dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bilim adamları, bu uzun çubuk benzeri şeylerin, kendi saçlarımız ve tırnaklarımız gibi muhtemelen keratinden yapıldığını düşünüyor.

Çalışma liderlerinden İngiltere Portsmouth Üniversitesi'nde paleobiyoloji Profesörü olan Martill, "Başka birçok garip dinozor var, ancak bu dinozorların hiçbirine benzemiyorlar." dedi.

Çalışmada, yaratığın tüy yapısının bilinen tüylere benzemediği belirtilerek, 'Pek çok dinozorun tüylerinin olduğu bilinen bir gerçektir. Modern kuşlar, yaklaşık 150 milyon yıl önce tüylerle kaplı küçük dinozorlardan günümüze kadar değişim geçirdi.' ifadelerine yer aldı.

Martill, "Muhtemelen uzaktan bakıldığında tüylü değil kıllı görünüyordu. Muhtemelen vücudunun çoğunda kıl benzeri proto tüyler vardı ama bunlar sadece boynu, sırtı ve kolları boyunca devam ediyordu. Sırtındakiler çok uzundu ve onun dinozorlar içinde benzersiz olan bir tür yeleye sahip olmasını sağlıyordu.' dedi.

Martill, yanlarından uzanan 15 santimetrelik çubuk benzeri şeylerin, muhtemelen eşleri etkilemek, düşmanları korkutmak için veya erkekler arası rekabette teşhir amacıyla kullanılmış olabileceğini belirtti.

Martill, "Omuzlardan uzayan şeyler, daha önce doğada gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor." dedi.

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