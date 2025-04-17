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Bilim-Teknoloji

1.2 Mach hız ile yeni rekor... HÜRJET bir eşiği daha geçti

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, 1.2 Mach hıza ulaşarak jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, 'Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz!' ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2025 Perşembe 16:46 - Güncelleme:
1.2 Mach hız ile yeni rekor... HÜRJET bir eşiği daha geçti
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Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, 1.2 Mach hıza ulaşarak, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, HÜRJET'in bir ilki daha gerçekleştirdiği vurgulandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"HÜRJET'ten yeni rekor! 1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz."

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE TESLİM EDİLECEK!

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı. Taksi testleri için 18 Mart 2023'te pistle buluşan HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

TUSAŞ, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET'in müşteriye teslim edilebilir olması amaçlanıyor.

HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının da 2025'te başlaması planlanıyor.

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