12. sınıf öğrencisi tasarladı: Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı

Devlet desteğiyle kurulan kolejin 12. sınıf öğrencisi Toktaş, hazırladığı projeyle TÜBİTAK 2204-A 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge aşamasında ikinci oldu.

Toktaş, 4 yıldır uluslararası teknolojik tasarım alanında proje geliştirdiğini, bu kapsamda da söz konusu projeyi hazırladığını söyledi.

Öğretmeninin desteğiyle üzerinde sensör ve kameralar olan bir araç tasarladıklarını belirten Toktaş, "Aracımız 10 santimetreye kadar toprak altında olan mayını tespit edebiliyor. Bulduğu mayına kilitleniyor ve hareket etmiyor. Mayın güvenli bir şekilde patlatılıncaya ya da bulunduğu yerden çıkarılıncaya kadar kendini kilitliyor. Yaptığımız kodu buraya giriyoruz ve bu kodlar aracımıza komut veriyor." dedi.

Aracın tekerlek tasarımının zırhlı yapıya sahip olduğunu ve pillerle şarj edildiğini anlatan Toktaş, şunları kaydetti:

"Şarjı dolduktan sonra arazide yaklaşık 2-3 saat çalışma imkanı buluyor. Aracın üzerine takılı bluetooth ile 50 metre mesafeden kablosuz bağlantı sağlanıyor. Aracın önünde bulunan bobin sensörü, manyetik alan oluşturarak mayını buluyor ve oluşturduğu veriyi yaptığımız bilgisayar ve telefon uygulamalarına aktarıyor. Üzerindeki kamera, araziyi tarama ve diğer işlemler için kullanılıyor. Aracımızla Batman'da düzenlenen bölge yarışmasında 13 teknolojik tasarım alanında yarıştım ve bölge ikincisi olmaya hak kazandım. Hedefim projemi daha çok geliştirip TEKNOFEST'e katılmak."

Güngör ise Birleşmiş Milletlerin "2025 Yılı Mayınsız Dünya" hedefi kapsamında projeyi geliştirdiklerini ifade etti.