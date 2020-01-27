27.01.2020 12:32 - Güncelleme: 27.01.2020 12:32

Ohio State Üniversitesi ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı'ndan bir araştırmacı ekibi, Tibet Platosu'ndaki bir buzulda 15 bin yıllık 28'i modern bilim tarafından bilinmeyen 33 grup virüs cinsinin varlığı ortaya çıkarttı.

1992 yılında Tibet Platosu'ndaki bir buzuldan buz çekirdeği örnekleri toplandı. Yapılan araştırmalar sonucunda bu toplanan örneklerin 15 bin yaşında olduğu hesaplandı. İleri bir tarihte araştırılması için soğuk depoya konan bu buzullar üzerinde inceleme yapan Ohio State Üniversitesi ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndan bir araştırmacı ekibi, 28'i modern bilim tarafından bilinmeyen 33 grup virüs cinsinin varlığı ortaya çıkarttığını açıkladı.

Araştırmacılar, buldukları virüslerin muhtemelen zaman içinde farklı noktaları ve dolayısıyla iklimdeki farklılıkları temsil ettikleri için birbirlerinden farklı olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, gezegenimizin küresel ısınma nedeniyle ısındığında ve ölümcül virüsleri açığa çıkaran buzulları erittikçe çalışmalarının önem kazanabileceğini belirtiyorlar.