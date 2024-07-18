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Bilim-Teknoloji

150 milyon yıllık dinozor iskeleti rekor fiyata satıldı

150 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen dinozor fosilinin Sotheby's müzayede evinde gerçekleştirilen açık arttırmada 44.6 milyon dolara satıldığı açıklandı.

İHA18 Temmuz 2024 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
150 milyon yıllık dinozor iskeleti rekor fiyata satıldı
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ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayede evi, bugüne kadar bir fosil için en fazla ödeme yapılan açık arttırmaya ev sahipliği yaptı. Dinozor iskeleti 15 dakikadan fazla süren açık arttırmada 44.6 milyon dolara satıldı.

"ABD'DE DOĞDU ABD'DE KALACAK"

Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, adı saklı tutulan alıcının "Apex, ABD'de doğdu ve ABD'de kalacak" dediğini aktardı. Bugüne kadar "iyi şekilde korunmuş" ve "bulunan en eksiksiz" dinozor iskeletinin yaklaşık 3.4 metre boyunda olduğu açıklandı. Müzayede evi açıklamasında, iskeletin açık arttırma öncesinde 3 milyar dolara alıcı bulmasının beklendiğini ancak açık arttırmanın beklentilerin çok üzerinde son bulduğunu bildirdi.

JURA DÖNEMİNE AİT

Dinozor iskeletinin yaklaşık 150 milyon yıl önce geç Jura Dönemi'ne ait olduğu ifade ediliyor. Rekor fiyata alıcı bulan dinozor iskeleti, 2022 yılında adı gizli tutulan bir paleontolog tarafından ABD'nin batısındaki Colorado eyaletinde yapılan kazı sonucu bulunmuştu.

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