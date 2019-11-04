''1.500’ü aşkın milli proje üzerinde çalışıyoruz''

Altay Tankı, Anka İHA, MİLGEM gibi milli savunma sistemlerini hayata geçiren şirketlerin Ar-Ge’lerini gerçekleştirdiği Teknopark İstanbul’un Genel Müdürü Bilal Topçu, hedeflerinin 10 milyar dolarlık ihracat olduğunu ifade etti.

BAĞIMLILIK BİTECEK

STM, Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, BMC, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes gibi şirketlerin bu iş için çalıştığını anlatan Topçu “Altay Tankı, Anka İHA ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, LHD Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayiinin önde gelen Ar-Ge projelerinin geliştirildiği bir inovasyon merkeziyiz. Teknopark İstanbul’da şu anda 1500’ü aşkın milli proje üzerinde çalışıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Ar-Ge çalışmalarının ticari değere kavuşmasının önemli olduğunu ifade eden Topçu “Bu bağlamda şirketlerimizi Teknoloji Transfer Ofisi’miz (TTO) ve odaklı olarak kurduğumuz 4 ayrı kümelenmeyle destekliyoruz. TTO, Ar-Ge çalışmaları yürütülen bu projelerin patent alması ve ticarileşmesi noktasında çalışmalar yaparken İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul, Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği platformu ARGEMİP, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi İSEK ve Türk Denizcilik Kümelenmesi isimli kümelenmelerimiz de bu odak teknoloji alanlarında çalışan kurumlarla bir sinerji ortamı yaratmak ve birlikte verimli araştırma alanları tesis etmek amacıyla önemli çalışmalara imza atıyorlar” dedi.

HEDEFE ULAŞACAĞIZ

“Türk savunma sanayimiz son 15 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdi” diyen Topçu “Özellikle yerli ürünlerin geliştirilmesi ve başarılı sonuçlar elde edilmesi yabancı teknolojilere bağımlılığımızı önemli oranda düşürdü. Bugün kendi tankını, insansız hava aracını, eğitim uçağını üretebilen bir Türkiye var. Savunma sanayisindeki bugünkü yerlilik oranı yüzde 65. Milli teknoloji hamlesi kapsamında bu rakamın yüzde 75’lere çıkartılması hedefleniyor. Savunma sanayimizde 11. Kalkınma Planı’nda hedeflenen 10.2 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat rakamlarına rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. Zira; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı bir raporda Türk Savunma ve Havacılık Sanayi ihracatımızın 2019’un ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.7 artış ile 1 milyar 855 milyon dolara yükseldiği anlaşılıyor” dedi.

104 MİLYONLUK İHRACAT