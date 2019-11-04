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BİLİM-TEKNOLOJİ

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''1.500’ü aşkın milli proje üzerinde çalışıyoruz''

Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltırken, Barış Pınarı Harekatı’nda da kullandığı yerli silahlarını ihraç için çalışıyor. Altay Tankı, MİLGEM, Hücüm Botu gibi silah ve araçlar için 1.500 farklı Ar-Ge çalışması aynı anda sürüyor. 

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
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Altay Tankı, Anka İHA, MİLGEM gibi milli savunma sistemlerini hayata geçiren şirketlerin Ar-Ge’lerini gerçekleştirdiği Teknopark İstanbul’un Genel Müdürü Bilal Topçu, hedeflerinin 10 milyar dolarlık ihracat olduğunu ifade etti. 

BAĞIMLILIK BİTECEK 

STM, Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, BMC, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes gibi şirketlerin bu iş için çalıştığını anlatan Topçu “Altay Tankı, Anka İHA ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, LHD Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayiinin önde gelen Ar-Ge projelerinin geliştirildiği bir inovasyon merkeziyiz. Teknopark İstanbul’da şu anda 1500’ü aşkın milli proje üzerinde çalışıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi. 

Ar-Ge çalışmalarının ticari değere kavuşmasının önemli olduğunu ifade eden Topçu “Bu bağlamda şirketlerimizi Teknoloji Transfer Ofisi’miz (TTO) ve odaklı olarak kurduğumuz 4 ayrı kümelenmeyle destekliyoruz.  TTO, Ar-Ge çalışmaları yürütülen bu projelerin patent alması ve ticarileşmesi noktasında çalışmalar yaparken İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul, Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği platformu ARGEMİP, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi İSEK  ve Türk Denizcilik Kümelenmesi isimli kümelenmelerimiz de bu odak teknoloji alanlarında çalışan kurumlarla bir sinerji ortamı yaratmak ve birlikte verimli araştırma alanları tesis etmek amacıyla önemli çalışmalara imza atıyorlar” dedi. 

HEDEFE ULAŞACAĞIZ 

“Türk savunma sanayimiz son 15 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdi” diyen Topçu “Özellikle yerli ürünlerin geliştirilmesi ve başarılı sonuçlar elde edilmesi yabancı teknolojilere bağımlılığımızı önemli oranda düşürdü. Bugün kendi tankını, insansız hava aracını, eğitim uçağını üretebilen bir Türkiye var. Savunma sanayisindeki bugünkü yerlilik oranı yüzde 65. Milli teknoloji hamlesi kapsamında bu rakamın yüzde 75’lere çıkartılması hedefleniyor. Savunma sanayimizde 11. Kalkınma Planı’nda hedeflenen 10.2 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat rakamlarına rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. Zira; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı bir raporda Türk Savunma ve Havacılık Sanayi ihracatımızın 2019’un ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.7 artış ile 1 milyar 855 milyon dolara yükseldiği anlaşılıyor” dedi. 

104 MİLYONLUK İHRACAT

Savunma sanayii/ havacılık/uzay ve denizcilik olmak üzere 3 ana odak sektör ekseninde ihtisas teknoparkı olarak kurulduklarını anlatan Topçu “Biz savunma sanayi özelinde geliştirilen projelere ağırlıklı olarak ev sahipliği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Burada tabi ki ana kurucu ortağımızın SSB olması da etkili oluyor.   İstanbul Ticaret Odası ve Savunma Sanayii Başkanlığı ortaklığında 2013 yılının Aralık ayında temelleri atılan teknoparkımızda bugüne kadar 104 milyon doları aşkın teknoloji ihracatına imza attık. 2018 yılı toplam ihracatımız ise yaklaşık 24 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine büyük katkılar sunan önemli şirketleri bünyemizde barındırmaktan gurur duyuyoruz. Şu anda 5.000 kişilik nitelikli Ar-Ge mühendisi bulunuyor Teknopark İstanbul’da. Büyümeye odaklı bir teknokentiz. Bu bağlamda Ağustos ayında 3. Etap binalarımızın da temelini attık. 2020 sonunda tamamlanmasın hedeflediğimiz bu yapılarla birlikte yaklaşık 9.000 kişilik istihdam hedefliyoruz” dedi. 

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