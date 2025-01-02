İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3216
  • EURO
    36,5452
  • ALTIN
    3001.82
  • BIST100
    9914.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

166 milyon yıllık keşif! Yüzlercesi tespit edildi

İngiltere'de 166 milyon yıllık yüzlerce dinozor ayak izi keşfedildi. Araştırmacılar, keşfin dinozorların davranışları ve çevreleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
166 milyon yıllık keşif! Yüzlercesi tespit edildi
ABONE OL

Oxford ve Birmingham Üniversitelerinin ortak çalışmasıyla, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde 200'e yakın dinozor ayak izi keşfedildi. Araştırmada izlerin, 166 milyon yıl öncesine ait olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu izler, uzun boyunlu bir sauropod olan Cetiosaurus ile daha küçük etçil bir dinozor olan Megalosaurus'un hareketlerini ortaya koyuyor" denildi.

Araştırmacılar, keşfin dinozorların davranışları ve çevreleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti. Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari "Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.