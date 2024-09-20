18 ülkeden hackerlar 'siber saldırılar'ın gölgesinde yarıştı

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, yarışma, "Siber güvenlik de dahil olmak üzere, dijital dayanıklılık ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi" temalı bir proje kapsamında İSEDAK ile birlikte gerçekleştirildi.

HackMasters Siber Güvenlik Yarışması adı verilen etkinlik, Türkiye'nin organizatörlüğünde çevrimiçi formatta düzenlendi.

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasının yankılarının sürdüğü bir döneme rastlayan yarışmayla ülkeler arasındaki siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı.

Yarışma, İSEDAK üyesi Gambiya, Libya, Kuveyt, Ürdün, Guyana, Fildişi Sahili, Çad, Azerbaycan, Arnavutluk, Yemen, Türkmenistan, Sierra Leone, Katar, Filistin, Pakistan, Mali ve Kamerun'un yanı sıra çağrı cihazlı saldırının hedefi olan Lübnan'dan bir takımın da katılımıyla yapıldı. 18 takım, dün öğleden sonra başlayan yarışma kapsamında 12 saat mücadele etti.

Yarışmanın çıktıları değerlendirilerek, dereceye giren ilk üç takım 1 Ekim'e kadar açıklanacak.

- MİLLİ SİBER GÜVENLİK ÜRÜNLERİ DE TANITILACAK

Eğitimin ikinci aşamasında ise bu yarışmada ilk üçe giren ülkelerin ekipleri, 4-6 Kasım'da İstanbul'da ağırlanacak. Ödüller de 40'ıncı İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda takdim edilecek. 5-6 Kasım'da ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından ileri düzey siber güvenlik eğitimleri verilecek ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesince yerli ve milli siber güvenlik ürünleri tanıtılacak.

Üye ülkeler arasında siber güvenlikle ilgili dayanışmanın artırılması, ülkeler arasında karşılıklı öğrenme ve teknik işbirliği oluşturulmasının amaçlandığı projeyle, siber güvenlik yönetişimi konusunda iyi uygulama örneklerinden yararlanılarak, İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın artırılması hedefleniyor.