İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,177
  • EURO
    50,332
  • ALTIN
    6426.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

18. Uluslararası MEB Robot Yarışması 6-8 Mayıs'ta düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 6-8 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması, bu yıl 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla 16 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması 6-8 Mayıs'ta düzenlenecek
ABONE OL

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, girişimci ve rekabetçi bireyler yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlenen "18. Uluslararası MEB Robot Yarışması", 6-8 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde TÜBİTAK ve TİKA işbirliğiyle, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde düzenlenecek yarışma, bu yıl "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla 16 farklı kategoride yapılacak.

Ortaokul ve dengi okullar ile ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışma kapsamında, çizgi izleyen robotlardan insansız hava araçlarına, su altı robotlarından otonom araçlara kadar geniş bir yelpazede kategoriler yer alıyor.

SİBER GÜVENLİK KATEGORİSİ İLK KEZ YARIŞMA KAPSAMINA ALINDI

Bu yıl yarışma kategorileri, yapay zeka kullanımını artıracak şekilde yeniden yapılandırılırken, siber güvenlik kategorisi ilk kez yarışma kapsamına alındı.

Organizasyonun öğrencilerin erken yaşta teknolojiyle üretim temelli bağ kurmalarına, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin güçlendirilmesine, okul-üniversite-sektör etkileşiminin artırılmasına ve Türkiye'nin eğitim ile teknoloji alanındaki uluslararası görünürlüğünün desteklenmesine katkı sunması hedefleniyor.

Yarışmaya ilişkin başvurular, 27 Mart'a kadar robot.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Başvurularda kabul edilen robotların listesi, "robot.meb.gov.tr" adresi ile MEB Robot Mobil Uygulamasının duyurular bölümünden ilan edilecek.

  • Yeşil Vatan Mavi Gelecek
  • Antalya Robot Yarışması
  • yarışma

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.