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Bilim-Teknoloji

2. ateşleme 12 Temmuz'da gerçekleşecek! Türksat 6A için heyecanlandıran açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da ekiplerin ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptığını belirterek, 'Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek.' ifadelerini kullandı.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:09 - Güncelleme:
2. ateşleme 12 Temmuz'da gerçekleşecek! Türksat 6A için heyecanlandıran açıklama
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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türksat 6A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarını kutlayan Kacır, milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını ifade etti.

Kacır, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek."

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