2 bin yıl önce yapılan savaşla ilgili çarpıcı detaylar

Milattan Sonra (MS) 66-73 yılları arasında gerçekleşen Birinci Yahudi-Roma savaşları, Yahudiye eyaletindeki Yahudilerin Roma İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirdiği üç isyandan birincisidir. Tarihçi Titus Flavius Josephus, savaşla ilgili bilgileri MS 75'te yazdığı, 'Yahudilerin Savaşları - Kudüs'ün Yıkılış Tarihi' olarak bilinen kitabında aktardı. (The Wars of the Jews or History of the Destruction of Jerusalem)



Akademisyenler, Titus Flavius Josephus'un İlk Yahudi-Roma Savaşı ile ilgili aktardığı bilgiler arasında çok çarpıcı detaylara rastlanıldığını söylüyor.

Josephus'un aktardığı bilgilerde 'Gökyüzündeki arabalı askerler' ifadesiyle ilgili, Antik Kökler portalında uzmanlara sorular yöneltildi. Josephus'un yazdığı şey dini bir anlatı mıydı, yoksa bilinmeyen uzaya araçlarından mı bahsediyordu?

Analistler şu savaş sonrası aktarılan şu ifadelere dikkat çekti...

'…Müthiş bir olay görüldü... Güneş batmadan önce, arabalı askeri birliklerin zırhlarıyla bulutların arasında koştuğunu gördüler...'

Bazı uzmanlar, Roma İmparatoru Vespasian'ın 'peygamber' olarak adlandırdığı tarihçinin, MS 66 ile MS 73 arasında süren etnik çatışma odaklı Yahudi Savaşı sonrası, olayları çarpıttığını iddia ediyor. Bazıları ise, bunun gökyüzünde görülen cisimlerle ilgili olabileceğini ileri sürüyor.

Bununla birlikte, eskiden NASA'ya çalışan bilim insanı Dr. Richard Stothers'a göre, alışılmadık bir şeyden bahsediliyor ve bu olay sadece tuhaf bir bulut oluşumundan çok daha fazlası olabilir. Hatta UFO'lar ile ilgili bir gizeme bağlanabilir.

Titus Flavius Josephus aynı pasajda, '... Üstelik, Pentecost (Hamsin Yortusu) dediğimiz bayramda, rahipler gece tapınağa giderken ilkin bir sarsıntı hissettiler ve büyük bir ses duydular.' diyor.

Analistlere göre, o dönem Yahudiye olarak bilinen yerde bu tarz olayların anlatımı, gökyüzündeki yabancı nesnelerin ilk kayda geçişi olabilir veya sadece olaylara karşı dini yorum olarak kullanılmış olabilir.

İHANET EDEN BİR YAHUDİ Mİ?

Birinci Yahudi-Roma Savaşı, ünlü Yahudi Tapınağı'nın yıkılmasıyla sonuçlanan Roma İmparatorluğu'na karşı birkaç Yahudi isyanından biriydi.

Kendisi Kudüs'te doğan Titus Flavius Josephus, başlangıçta Romalılara karşı savaşan insanlar arasındaydı.

Ancak erken dönem Yahudi tarihine göre Josephus esaret döneminde, 'Vespasian'ın iktidara yükseleceğine ve gelecekte Roma İmparatoru olacağına dair Yaratıcıdan ilahi bir vahiy aldığına' ortaya attı. Bu gerçekleştiğinde yeni hükümdar tarafından serbest bırakıldı ve Roma soyluları arasına yükseltildi.

