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Bilim-Teknoloji

2 tanesi Türkiye'de... GÖKTÜRK-1 tarafından görüntülendi! Dünyada sadece 5 örneği var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev tarafından açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı, yerli ve milli uyudu GÖKTÜRK-1 tarafından uzaydan görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı açılışı gerçekleşen ve GÖKTÜRK-1 ile görüntülenen havalimanı hakkında 'Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz?' ifadelerinin bulunduğu bir paylaşım yapıldı.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:01 - Güncelleme:
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Dünyada sadece 5 örneği bulunan deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı bugün hizmete açıldı. Dev projenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

GÖKTÜRK-1 UYDUSUNDAN GÖRÜNTÜLER GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

  • Göktürk-1
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