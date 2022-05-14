Dünyada sadece 5 örneği bulunan deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı bugün hizmete açıldı. Dev projenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.



GÖKTÜRK-1 UYDUSUNDAN GÖRÜNTÜLER GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.