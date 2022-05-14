Dünyada sadece 5 örneği bulunan deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı bugün hizmete açıldı. Dev projenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.