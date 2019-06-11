25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7905
  • 6,5604
  • 246.193
  • 93.738
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

20 dolarlık telefonlar dünyayı internete bağlayacak

Birleşmiş Milletler'in (BM) dijital teknolojinin dünyanın internet erişiminde sıkıntı yaşayan diğer yarısına da ulaştırılması çağrısının ardından Google, çıkarmayı planladığı 20 dolarlık yeni telefonları ile bu projeye katkı sunmayı hedefliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD merkezli Associated Press haber ajansına göre, Birleşmiş Milletlerin çağrısının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Google Başkan Yardımcısı Vinton Cerf, dünyanın geri kalanı ile dijital farkın kapanması çalışmasının çok maliyetli olacağını kaydetti.

Fiyatlarda indirime gitmeden dünyanın geri kalanını online hale getirmenin mümkün olmayacağının altını çizen Cerf, çıkarmayı planladıkları 20 dolarlık telefonlarda bin dolarlık telefonların sahip olduğu özelliklerin bulunmayacağını ancak internete bağlanmak ve uygulamaları kullanabilmek için gerekli donanımın olacağını belirtti.

-AMERİKA'DA YÜZDE 15 İNTERNETE SAĞLIKLI ERİŞEMİYOR

Cerf, internet erişiminde problem yaşanan bölgelerin sadece kırsal bölgeler olduğunu dile getirerek, “Ancak bu sanılanın aksine sadece Afrika değil. Amerika'da da yüzde 10 ila 15 arasında bir nüfus internete sağlıklı bir şekilde erişemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

- 2030'DA HER YETİŞKİN ÇEVRİMİÇİ OLACAK

Bu arada Birleşmiş Milletler raporuna göre 2030 yılına kadar her yetişkin, dijital ağlara, dijital finans ve sağlık hizmetlerine erişebilecek.

Dijital teknolojinin getirilerinin yanında bazı istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini de vurgulayan BM, özellikle sosyal medyada istenmeyen içerikler, mahremiyetin ihlali gibi konular konusunda temkinli olunması gerektiğini bildiriyor.

İzlanda´da Milli Takımımıza büyük saygısızlık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristler yoğun ateş altında! 10'u daha etkisiz hale getirildi

Teröristler yoğun ateş altında! 10'u daha etkisiz hale getirildi

'Doğu Akdeniz' mesajı: Gerekleri yapılıyor

'Doğu Akdeniz' mesajı: Gerekleri yapılıyor

Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

Rusya ve Çin: Batı'nın gölgesindeki 'mantık evliliği'

Rusya ve Çin: Batı'nın gölgesindeki 'mantık evliliği'

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

Diyarbakır’daki vahşette kan donduran detay

Diyarbakır’daki vahşette kan donduran detay
 

POPÜLER HABERLER

İntihar etti... Yine akıllarda o korkunç şüphe!

İntihar etti... Yine akıllarda o korkunç şüphe!

Böyle görünüyorsa sakın yemeyin!

Böyle görünüyorsa sakın yemeyin!

Kilosu etten pahalı, geçim kaynağı oldu!

Kilosu etten pahalı, geçim kaynağı oldu!

Çalışanlarına en çok maaş veren şirket hangisi?

Çalışanlarına en çok maaş veren şirket hangisi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019