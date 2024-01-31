İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3587
  • EURO
    32,9355
  • ALTIN
    1988.57
  • BIST100
    8475.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

20 milyon lira tasarruf sağlandı! Keskin: DHMİ çalışıyor, Türkiye uçuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde kurulan Havacılık Akademisi, ulusal ve uluslararası sektöre uzaktan eğitim hizmeti sunarak yaklaşık 20 milyon lira tasarruf sağladı. DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gerçekleştirdiği kurum içi ve sektörel eğitim faaliyetleriyle DHMİ çalışıyor, Türkiye uçuyor!' ifadesini kullandı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
20 milyon lira tasarruf sağlandı! Keskin: DHMİ çalışıyor, Türkiye uçuyor
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde kurulan Havacılık Akademisi'nde, kurulduğu günden bugüne kadar 266 bin 938 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerden toplam 13 milyon 381 bin lira gelir sağlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, DHMİ Havacılık Akademisi, üyesi olduğu ICAO ve EUROCONTROL kriterlerine göre uluslararası alanda da eğitim vermeye devam ediyor.

Havacılık Akademisi'nin kurulduğu günden bugüne, havacılığın farklı konularında, DHMİ personeli ve havacılık sektöründeki diğer paydaşlar olmak üzere toplam 266 bin 938 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerden toplam 13 milyon 381 bin 144,48 lira gelir sağlandı.

DHMİ Havacılık Akademisi'nde 2023'te seyrüsefer ve işletme alanları başta olmak üzere tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 43 bin 217 personele eğitim verildi. Geçen yıl yüz yüze verilen eğitimlerin yanında, Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığınca kullanıma sunulan "Eğitim Yönetim Sistemi" üzerinden de uzaktan eğitim yöntemiyle eğitimler gerçekleştirildi.

Havacılık Akademisi uzaktan eğitim platformu üzerinden, 51 bin 114 kursiyere online ve video tabanlı eğitim verildi. Ayrıca ulusal ve uluslararası sektöre uzaktan eğitim hizmeti sunarak yaklaşık 20 milyon lira tasarruf sağlandı.

Eğitimlerini "havacılık üniversitesi" olarak sürdürmeyi hedefleyen DHMİ Havacılık Akademisi, diğer ülkelerden gelen taleplerin karşılanması, kurum dışı eğitim hizmetlerinin planlanması çalışmalarına devam ediyor.

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin her alanda küresel yükselişini ifade eden Türkiye Yüzyılı vizyonunda eğitimin yeri ve öneminin bilinciyle; kaliteli hizmet anlayışını modern eğitim vizyonuyla harmanlayan DHMİ Havacılık Akademisi, bilginin gücüne dayanarak ulusal ve uluslararası alanda eğitimlerine devam ediyor. Gerçekleştirdiği kurum içi ve sektörel eğitim faaliyetleriyle DHMİ çalışıyor, Türkiye uçuyor!" ifadesini kullandı.

  • tasarruf
  • kurum içi eğitim
  • Türkiyenin uçuş sektörü
  • Hüseyin Keskin
  • DHMİ Genel Müdürü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.