20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek! Çalışmalara başlandı

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden aldığı bilgiye göre, dijital dönüşümün ve veri odaklı değer zincirlerinin "yeni normal" haline geldiği küresel ekonomide ülkeyi daha etkin şekilde konumlandırmak ve "Türkiye Yüzyılı'nı Dijitalin Yüzyılı" yapmak için önemli adımlar atılıyor.

Bu yöndeki çabaların başarısı açısından kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları (STK) başta olmak üzere tüm paydaşlarla ortak aklı güçlendirmek, ulusal düzeyde farkındalığı artırmak ve kapasiteyi geliştirmek önem arz ediyor.

"Bilgi Toplumuna Doğru" vizyonuyla 2002 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen şuralarda oluşan ortak akıl ve şura çıktıları, ülkenin bu alandaki çalışmaları için yön gösterici oldu.

Hızla gelişen yeni nesil dijital teknolojilerin bütüncül bakışla ele alınması gereği nedeniyle, 20 yıl aradan sonra 3. Bilişim Şurası'nın düzenlenmesi yönünde çalışmalara başlandı.

Bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Şura'ya ilişkin hazırlıklar, STK'ler adına Türkiye Bilişim Derneği (TBD) öncülüğünde, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, Bilişim Sanayicileri Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Yazılım Sanayicileri Derneği ve Bilgi Güvenliği Derneği tarafından 6 başlıkta oluşturulan çalışma gruplarınca yürütülüyor.

- ŞURA RAPORUYLA YOL HARİTASI ORTAYA KONULACAK

Şura'nın kamu idareleri nezdindeki koordinasyonu ve genel organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince yapılacak.

"Dijital Beceriler ve Çevik İş Gücü Uyumu", "Küresel Veri Ekonomisinde Daha Güçlü Yer Alma", "Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Nesil Dijital Teknolojiler", "Dijital Egemenlik ve Dayanıklılık", "Bilişim Hukuku ve Etik ile Dijital Yaşam" başlıklarının ele alınacağı Şura'da "Dijitalin Yüzyılında Teknoloji Üreten Türkiye" vizyonuyla 2030 ve sonrası için makro seviyede hedefler ve politika önerileri ortaya konulacak.

Şura'da çalışma grupları için iki aşamalı çalıştay planlandı. Ankara'da düzenlenen ön hazırlık mahiyetindeki 3 çalıştaya toplam 200'ün üstünde paydaş katılırken, diğer 3 çalıştay İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bilişim alanındaki STK'lerin koordinasyonunda mayıs ayında düzenlenecek ikinci çalıştaylar ve daha sonra gerçekleştirilecek faaliyetlerle daha geniş paydaş kesimine ulaşılacak, 2030 ve sonrası için bilişim odaklı politikalar ve çözümler tartışılacak.

Yayımlanacak Şura raporuyla tüm sektörleri etkileyen dijital dönüşüm ve yeni nesil dijital teknolojiler gündeme taşınacak ve tüm tarafların beklentilerini yansıtan yol haritası ortaya konulacak.