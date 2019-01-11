İki adet Anka-S SİHA Mehmetçiğe teslim edildi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İHA envanteri ve kullanım kapasitesi açısından dünyada sayılı ülkeler arasına girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İki adet daha Anka-S İHA’mızı HvKK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun.” dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafında üretilen ve Anka insansız hava aracının silahlı modeli olan Anka-S geçtiğimiz günlerde yerli ve milli PD-170 motoru ile ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve yerli motorun seri imalatı için sözleşme imzalanmıştı.

30 bin feet irtifaya, 24 saat uçuş süresine ve 200 kg faydalı yük kapasitesine sahip olan Anka-S’in uydu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Muhabere Sistemi (TAFICS) üzerinden mesafe bağımsız kontrol yeteneğine sahip olmasının yanı sıra yeni nesil milli yüksek çözünürlüklü (HD) gece ve gündüz kamerası ve telsiz rölesi faydalı yükleri ile görev kabiliyeti üst seviyeye çıkarıldı.