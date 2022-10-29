2023 vizyon projelerinden! ''Gurur duyuyoruz'' diyerek duyurdular: Montaj başladı

Erzurum'daki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde kurulan ve astronomi ile uzay bilimine de önemli katkı sunacak DAG'da yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan gözlemevinde, projenin en hassas operasyonlarından teleskop aynasının kurulumuna başlandı.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Çomaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DAG'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda önemli bir adım attıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bu özel ve anlamlı günde biz de ülkemiz için yine önemli bir adım daha atıyor ve Doğu Anadolu Gözlemevi teleskobunun 4 metelik ayna montajına başladığımızı bildirmekten gurur duyuyoruz."