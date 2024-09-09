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Bilim-Teknoloji

2023 yılında 29 milyon cep telefonu Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kaydedildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2023 yılında 13,6 milyonu imalattan olmak üzere 29 milyon 18 bin 797 cep telefonu Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kaydedildi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 11:37 - Güncelleme:
2023 yılında 29 milyon cep telefonu Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kaydedildi
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AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, 2022'de 10 milyon 127 bin 34 IMEI numarası ithalatçı başvurusuyla kaydedilirken geçen yıl bu sayı yüzde 43,1 artışla 14 milyon 496 bin 678'i buldu.

Söz konusu dönemde imalatçı başvurusuyla kayıt altına alınan IMEI numarası sayısı ise yüzde 17,18 artışla 11 milyon 630 bin 668'den 13 milyon 629 bin 618'e yükseldi.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN CİHAZ SAYISI ARTTI

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı aynı dönemde yüzde 5,63 artarak 844 bin 877'den 892 bin 501'e ulaştı.

Böylece geçen yıl imalat, ithalat ile yolcu beraberinde getirilenler olmak üzere toplam 29 milyon 18 bin 797 cep telefonu Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde kayıt altına alındı.

2 MİLYONA YAKIN ÇAĞRI ALINDI

BTK bünyesinde yer alan Bilgi ve İhbar Merkezini (BİM) arayan vatandaşların kayıp ve çalıntı cihazlarla ilgili iletişime kapattırma taleplerinde de artış görüldü.

BİM aracılığıyla 2023'te toplam 1 milyon 994 bin 90 çağrı alındı. Çağrı sayıları, 2022 yılına göre yüzde 166,09 arttı.

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