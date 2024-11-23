2026'da ilk sinyal alınacak! Türkiye'de deneyimlenmeye başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda yapılan çalışmalara hakkında bilgi verdi. Programda soruları cevaplayan Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak tarafındaki çalışmalarının bittiğini söyledi. Uraloğlu öte yandan Türkiye'nin 5G teknolojisine geçişine ilişkin, Türkiye'de deneyimlemeye başladıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının satır başlıkları şöyle:

"Meteoroloji günler öncesinden uyarıları yaptı. Biz de en yoğun kullanılan karayollarında almamız gereken önlemleri arkadaşlarımızla beraber aldık, özellikle kar yağışına karşı. 1 Aralık kış lastiğinin takılmasıyla ilgili uyarımız olmuştu. Hava soğuduğu zaman takılması gerekir. Şiddetle tavsiye ediyoruz.

Sonrasında havayolu ile ilgili şu anda Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da bütün uçakları indiremeyebiliyoruz. Bazı iptaller var. Biz Bakanlık olarak almamız gereken önlemleri aldık.

DISCORD GİBİ PROGRAMLARLA SORUNLAR YAŞANMIŞTI, NE DURUMDAYIZ?

Türkiye'de 58 milyon Instagram kullanıcısı var. Nüfusumuzun 75 milyonu sosyal medya kullanıcısı. Biz şunu söyledik ve yaptık da. Kurallara uymayanları bizim yaptırımlarımızla karşı karşıya bırakacağız dedik ve bıraktık da.

GOOGLE İLE GÖRÜŞME YAPTINIZ MI?

Görüştük, bu düzenleme Google Türkiye değil de global tarafından yapıldı. Google Türkiye temsilcilerinin bize ilettiği bu düzenlemeden bilgi sahibi olmadıkları. Biz ikinci defa sorduk, onlardan dönüş bekliyoruz. Ona göre belki adım atılabilir. Rekabet Kurum ile iş birliği içerisinde bir adım atmamız söz konusu, oradan cevap bekliyoruz.

"17 MİLYON IP ADRESİ DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLİYOR"

CNN Türk'ün olduğu yerleşke, sistemlerinizin değeri milyonlarca dolar değerindedir. Sizin önünüzde bir bilgisayar var. Birkaç bin dolarlık bilgisayar ile siz yeterli önlemler almasanız sizin milyonlarca dolar yatırımınız felç edilebilir. Mutlaka bizim siber güvenlik noktasında almamız gereken önlemler var. Bunu tam da BTK'ya bağlı USOM tarafından 7/24 yapılıyor. 17 milyon IP adresi düzenli olarak kontrol ediliyor günlük 422 büyük saldırı, yaklaşık 11 milyon da zararlı içerik ya da zararlı girişim engelleniyor.

'BÜTÜN ÜLKEYİ KORUMUŞ OLUYORUZ'

Şu andaki yayınımız bir anda gidebilirdi. Eğer biz bunu sağlamasak insanlar bizi takip edemez duruma gelebilir. Biz 7200 civarında nokta ile iş birliği halindeyiz. Bütün ülkeyi bu vesile ile korumuş oluyoruz.

'SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURULACAK'

Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili yasal süreç devam ediyor. Kurulacak, daha etkin bir siber güvenlik sağlanması için orada da iş birliği yapıyoruz.

Bazı hesapların engellenmesi vs. Emniyet, Milli İstihbarat, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğimiz var. Terör paylaşımları yapan hesapları takip edip onları askıya aldırıyoruz.

"5G'Yİ TÜRKİYE'DE DENEYİMLEMEYE BAŞLADIK"

5G'yi Türkiye'de deneyimlemeye başladık. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 30 kuruma biz deneme izni verdik. Ne zaman sorusunun cevabı, zannediyorum ki bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklarız. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ihalesini yaparız ve 2026'nın hemen başında ilk sinyali alırız.

KALKINMA YOLU HAKKINDA: IRAK TARAFINDAKİ PROJE AŞAĞI YUKARI BİTTİ DİYEBİLİRİM

İlkini Türkiye'de ikincisini Bağdat'ta yaptık. Irak, BAE, Katar ve biz. Biz neredeyiz? Doğu-Batı ekseninde kalkınma yolu koridoru Basra Körfezinden başlayıp Türkiye'de 1200 km karayolu ve demiryolu ve ülkemizden de 2092 km ile bizim Kapıkule'ye kadar giden, 3 tane denize inen güzergahı konuşuyoruz. Neredeyiz? Irak tarafındaki proje aşağı yukarı bitti diyebilirim.

MOTOSİKLET VE OTOBÜS KAZALARI HAKKINDA

Motosikletlerle ilgili ben ilk gündemimize geldiği zaman motosiklet dengesi daha nazik olan bir araç. Kaza sonucunda düşme sırasında eğer yolda bir oto korkuluk varsa, oto korkuluğun alt bölümü boştur ve düşey dikmeler vardır. Çarptığımız zaman ölümlere varan kazalar var. O genişliği kapatacak şekilde bir yatay eleman koyuyoruz. 150 kilometreyi geçtik. Hem mevcut yollarda hem yeni yaptığımız yollarda devam edeceğiz.

'KAMERAYI ZORUNLU HALE GETİRİYORUZ'

Otobüslerle ilgili sürücülerin takograflarını takip ediyoruz. Yaşanan kazalar, güvenlikle ilgili problemlerden dolayı İçişleri Bakanlığı ile konuşuyoruz. Taksilere, dolmuşlara otobüslere kamerayı zorunlu hale getiriyoruz. 4 saatten fazla araç kullanamaz mola vermesi lazım. Kamerayı koyacağız yüz tanıma olacak.

NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Önümüzdeki yılın ilk aylarında. Binlerce kamerayı konuşuyoruz. Bunların sertifika edilmesi gerektiğini, orada da darboğaz oluşturmama adına önümüzdeki yılın ilk aylarında yapmış olacağız.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNDE SON DURUM NE?

2002'den bu tarafa yaklaşık 1500-1600 km yap-işlet-devret otoyol yaptık. İstanbul Havalimanı da bunlardan biri. Esenboğa'nın genişletilmesi de onlardan bir tanesi. Bunların Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve devamındaki 140 km otoyolu 2028 yılında devralıyoruz. Kuzey Marmara'nın tamamını 2029 ve 2030'da devralıyoruz. Devraldığımızda biz iki şey yapabiliriz. Yeniden onun işletmesinin ihale edilmesi, onun Karayolları tarafından işletilmesinin yapılması. Muhtemelen bunların tekrar işletilmesini düşünüyoruz.

"ANTALYA-ALANYA ARASI 50 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Ankara'nın doğusunda 41 ili bağlayacak olan Delice 122 kilometrelik ihale yaptık, sözleşmesini yaptık. Antalya - Alanya arası birkaç kilometre kısaltacak ve 50 dakikaya düşecek. Otoyollardaki 140 kilometre hızla gidiliyor. Başakşehir Nakkaş yolunda ana arter gibi bağlanacak yer var, 2026 gibi bitiririz.

"KUZEY DEMİRYOLU 2029'DA HİZMETE ALINIR"

YSS'nin tabliye genişliği 59 metre, 4 gidiş 4 geliş karayolu var, ortada da 2 tane demiryolu var. Biz bunu yaparken buradan demiryolu geçiririz demiştik. Boğaz geçişinde demiryolu hazır. Çin'den Londra'ya kadar gidecek trenin boğazdan ve sürekli istenen kapasiteyle geçmesi için. Birkaç ay içinde Kuzey Demiryolu'nun projesini yaparız. 2028-2029'da bitirip hizmete alırız.

"İSTANBUL-ANKARA 80 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Ankara-İstanbul 80 dakika sürecek. 8-10 yıllık periyotta, 2034'e gittiğimizde devreye almış oluruz.

"İSTANBUL'UN TRAFİĞİNİ YER ÜZERİNDE ÇÖZME ŞANSIMIZ YOK"

Gayrettepe-Kağıthane hattında bu sadece kent içi değil, havalimanlarını bağlayan ana merkezlerdir diye bakanlığı bağlar deyip biz yaptık. Bu konular kendi mecrasının dışına çıkarılabiliyor. Bunun çok o tarafında değiliz. Bakanlık olarak bunun gayreti içindeyiz. İstanbul'un ihtiyacı yaklaşık 1000 kilometreler civarındadır. Biz bu trafiği yer üzerinde çözme şansımız yok.

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