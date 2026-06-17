2053'e damga vuracak ''dijital altyapı'' hedefi: Türkiye küresel merkez olmayı hedefliyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği'nce düzenlenen İnşaat Zirvesi 2026'da "Geleceğin Altyapısı: Dijitalleşme, Entegrasyon ve Mega Projelerin Dönüşümü" oturumuna katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, dünyanın tarihin en hızlı teknolojik dönüşüm dönemlerinden birini yaşadığına dikkati çekerek, "Dijital bağlantılar, yapay zeka ve akıllı sistemler; rekabetin, üretkenliğin ve ulusal gücün belirleyicisi oldu. İnşaat sektörü de bu büyük kırılmanın tam kalbinde yer alıyor. Artık klasik inşa yöntemleri tek başına yeterli olmuyor. Çünkü günümüzün karmaşık mega projeleri, artan maliyet baskısı, sıkı zaman kısıtları ve yüksek kalite beklentileri karşısında geleneksel yaklaşımlar yetersiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MÜTEAHHİTLERİ 557,5 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİNE ULAŞTI"

Bakan Uraloğlu, bugün sensör verilerinin, gerçek zamanlı analizlerin ve algoritmik optimizasyonlarla desteklenen akıllı inşaat modellerinin sektörün yeni standardı hâline geldiğini söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"McKinsey ve BCG raporları dijital araçların maliyetleri yüzde 15-30, süreleri yüzde 30-50 azalttığını ve üretkenliği yüzde 15-25 artırdığını belirtiyor. Bu veriler, müteahhitlik sektöründe dijital dönüşümü en üst seviyede benimseyerek küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma yükselmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Ve hamdolsun siz değerli müteahhitlerimizle omuz omuza vererek Türkiye olarak biz de altyapı sektörümüzü dijital çağın öncüleri arasına taşıyarak bu küresel yarışta çok güçlü bir konumdayız. Yurtdışı faaliyetlerine 1972'de Libya'da başlayan Türk müteahhitleri, 2025 sonu itibarıyla 138 ülkede 12 bin 827 projeye imza atarak toplam 557,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde son 24 yıla 100 yıllık işler sığdırdıklarını söyleyen Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'nda insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla dünya ülkelerden biri olmak vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 355 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Ulaştırma ve iletişim altyapısına da 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 30 bin 51 kilometreye, bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 796 km'ye yükselttik. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolları ile Ovit, Demirkapı, Zigana Tünelleri gibi dev karayolu projelerini hayata geçirdik. Demiryolu ağımızı yaklaşık 11 bin kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye ulaştırdık. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hatları olmak üzere 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik."

Uraloğlu, Marmaray'ın Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu proaktif politikanın ve küresel vizyonun en önemli göstergesi ve somut adımlarından biri olduğunu dile getirerek, "Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya, Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım sağlayan bu projemiz modern İpek demiryolunun en önemli parçasını oluşturdu" dedi.

Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman-Ulukışla gibi hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Uraloğlu, "Yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu ile Zengezur bağlantısını destekliyoruz. Yine Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile Türkiye'yi uluslararası lojistik için vazgeçilmez kılacak tarihi bir adımın da eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı yeni bir demiryolu hattına daha kavuşacağız. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"152 OLAN LİMAN SAYIMIZI 218'E, 37 OLAN TERSANE SAYIMIZI 85'E ÇIKARDIK"

Bakan Uraloğlu, aktif havalimanı sayısını da 26'dan 58'e, 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş noktalarını ise 133 ülkede 356'ya taşıdıklarını söyleyerek, "İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel bir havacılık merkezine dönüştürdük. Denizcilik alanında 152 olan liman sayımızı 218'e, 37 olan tersane sayımızı 85'e çıkardık. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi. 2021 yılında hizmete açtığımız Filyos Limanı Karadeniz hinterlandının en önemli limanlarından biri oldu. Yapım çalışmaları devam eden Rize İyidere Lojistik Limanımız da ülkemizin küresel bir lojistik üs olması hedefi için atılmış büyük bir adımdır" şeklinde konuştu.

"TÜRK İNŞAAT FİRMALARININ BAŞARILARI BİR VİZYONUN SOMUT İZLERİNE DÖNÜŞTÜ"

Bu eserlerin en büyük mimarlarının Türk müteahhitleri olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Türk müteahhitleri yurt içinde ve yurt dışında kazandığı tecrübeyle dünyada en iyiler arasında yer alıyor. Ayrıca Türk müteahhitlik firmalarının hem yurtiçi hem yurt dışında inşa ettiği yapılar, ülkemizi dünyaya mühendislik ihraç edecek seviyeye yükseltti. Bugün Avrupa'dan Afrika'ya, Türk Cumhuriyetleri'nden Arap Yarımadası'na uzanan geniş coğrafyada Türk müteahhitleri tarafından inşa edilen yollar, köprüler, havalimanları, limanlar ve metro hatları yalnızca fiziki yapılar değil, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik birikimi, vizyoner yaklaşımı ve güvenilirliğinin küresel bir nişanesi hâline geldi. Türk inşaat firmalarının bu başarıları dünyanın dört bir yanında adeta bir vizyonun somut izlerine dönüştü" diye konuştu.

Türk müteahhitlik sektörünün sadece proje üstlenmekle kalmadığını dile getiren Uraloğlu, aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası arenada saygın bir mühendislik ve inşaat gücü olarak konumlandırdığını ifade etti.

"KARAYOLLARI DENETİM İSTASYONLARI NET OTOMASYON SİSTEMİ'Nİ 106 İSTASYONDA AKTİF HÂLE GETİRDİK"

Güçlü altyapı temeli üzerinde şimdi dijital dönüşümü de kararlılıkla ilerlettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"1 Nisan 2026'da ticari 5G hizmetlerini resmen başlattık. Kısa sürede 5G abone sayımız 42 milyona ulaştı. 5G, artık sadece hızlı internet değil, akıllı altyapının da sinir sistemidir. 5G entegrasyonuyla inşaat ve altyapı sektörümüz yepyeni bir seviyeye çıkıyor. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz somut projelerimizle de bunu görüyoruz. Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 km'lik Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi (K-AUS) koridorunda yerli-milli 5G baz istasyonlarını devreye aldık. Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek, 68 bin 490 kilometrelik yol ağımızı panoramik kamera ve mobil LiDAR ile sayısallaştırdık. 3 milyon envanter verisini, 610 terabayt veri ve 23 milyon yüksek çözünürlüklü fotoğrafı tek çatı altında topladık. Makine öğrenmesi sayesinde trafik levhalarını otomatik tespit ediyor, bakım ve izleme süreçlerini merkezi olarak yürütüyoruz. Trafik Kazaları Veri Yönetim Sistemi ile makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde kaza kara noktalarını daha isabetli tespit ediyoruz. Karayolları Denetim İstasyonları NET Otomasyon Sistemi'ni 106 istasyonda aktif hâle getirdik. Günlük 1,1 milyon araç sorgulaması yapıyoruz."

"ELEKTRİKLİ HAT UZUNLUĞUMUZU 7 BİN 274 KİLOMETREYE, SİNYALLİ HAT UZUNLUĞUMUZU 8 BİN 419 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Demiryollarında da dijitalleşmenin hız kesmediğini anlatan Bakan Uraloğlu, "Elektrikli hat uzunluğumuzu 7 bin 274 kilometreye, sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 419 kilometreye çıkardık. Yapay zekâ destekli Otomatik Tren Muayene İstasyonları ile hareket hâlindeki trenleri anlık tarıyor, olası arızaları önceden tespit ediyoruz. Eryaman İzleme Merkezimizde akıllı sensörler ve yapay zekâ ile köprü, tünel ve viyadükleri 7 gün 24 saat izliyoruz" açıklamasında bulundu.

Havacılık alanında dijitalleşmenin de öncelikli gündemlerinden olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Dijital Kule Geliştirme Ar-Ge Projesi ile hava trafik kontrol kulelerimizi geleceğe taşıyoruz. Optik sensörler, gündüz/gece kameraları ve termal kameralar sayesinde kontrolörlerimize gereken görsel bilgileri sağlayan bu sistem, kule personelinin fiziksel olarak meydanda bulunmasına gerek kalmadan uzaktan operasyon imkânı sunacak" diye konuştu.

"2053 VİZYONUMUZ DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DİJİTAL ALTYAPI MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMİŞ OLACAĞIZ"

Uraloğlu, geleceğin altyapısını daha akıllı, daha entegre, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hâle getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "2053 vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'yi dünyanın en güçlü dijital altyapı merkezlerinden biri haline getirmiş olacağız" dedi.