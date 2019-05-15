22 'Deniz Muhafızı'na paraları yetmedi

Hindistan donanma için, Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan 2 milyar dolar değerinde 22 ''Guardian Sea (Deniz Muhafızı)'' İHA almayı planlamıştı. Ancak, bakanlığın kendisine sunulan sınırlı mali kaynaklar nedeniyle, yeni bir teklifle yaklaşık 12 İHA alacağı belirtiliyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı yakın bir zamanda, Amerikan Deniz Kuvvetlerince kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA) MQ-9 Reaper'lar için 2 milyar dolarlık bir anlaşmanın planlandığını belirtmişti.

Ancak yetkililerden yapılan son açıklamalara göre, mali kaynakların yeterli olmaması nedeniyle daha az İHA'nın alınacağı belirtildi. Hindistan'ın anlaşmaya ilişkin resmi belgeleri yakında ABD tarafına ileteceği bildiriliyor.

17 Haziran 2016 tarihinde Hindistan Savunma Bakanlığı, 22 adet MQ-9 (Predator B Deniz Muhafızı) için General Atomics ile temaslarda bulunmuştu.

Deniz Muhafızı, MQ-9 Reaper'ın (Eski adıyla Predator B) donanmaların kullanımına uygun geliştirilmiş versiyonudur.

27 saatten daha uzun bir süre, 240 K/S hıza ve 50 bin feet yüksekliğe kadar görev yapabilen İHA, Havadan-havaya füzeler, gelişmiş deiz aviyonikleri, lazer güdümlü bombalar ve çok modlu bir deniz radarına sahip.