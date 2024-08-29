22 yıllık eğitim kurumu, yapay zekayı müfredatına kattığını duyurdu

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'nin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından geçtiğimiz günlerde uygulamaya konmasıyla birlikte pek çok alanda dönüşüm yaşanmaya devam ediyor. Bunların ilk sıralarında da eğitim geliyor. Günümüzün önemli bir parçasına dönüşen yapay zekanın eğitim programlarına dahil olmasıyla, modern eğitim sistemini esas alan birçok kurum harekete geçiyor. Elit Gençler Koleji de, yapay zeka okuryazarlığı dersini müfredatına kattığını duyurdu.

'ELİT GENÇLER YAPAY ZEKA AKADEMİSİ DE KURDUK'

Öğrencilerini geleceğe daha iyi hazırlamak için kapsamlı ve yenilikçi programlarını duyurmaktan gurur duyduklarını söyleyen Elit Gençler Koleji Genel Müdürü H. İpet Mutlu konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bu alanın en iyi uzmanlarından destek alıyoruz. Dr. Murat Altun başta olmak üzere alanında başarılı isimlerin desteğiyle profesyonel gelişim odaklı özgün öğrenme metodolojisi ile günümüz eğitim müfredatını senkronize ediyoruz. Bu senkronizasyonu yapacak olan öğretmenlerimiz için ayrıca Elit Gençler Yapay Zeka Akademisi kurduk. Öğrencilerimiz, yapay zekanın dışında tüm branş derslerinde de öğretmenlerimiz tarafından hazırlanıp uygulanan yapay zeka kullanımlarını görecek. Tüm dersler yapay zekanın temel prensiplerini, uygulamalarını ve etik boyutlarını öğretmek üzere dizayn ediliyor. Eğitim yöneticileri olarak, dijital çağın tüm gelişmelerini yakından izliyor, kendimizi de bunlara göre geliştiriyoruz."

'YAPAY ZEKAYI 360 DERECE ÖĞRENİP DENEYİMLEMELERİNİ SAĞLIYORUZ'

Yapay zeka ile etkileşimin önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz olacağını belirten Mutlu, "Yapay zeka okuryazarlığı odaklı derslerle öğrencilerimiz, yapay zekanın çalışma prensiplerini daha iyi anlayarak bu etkileşimi daha verimli kılabilecek. Yapay zekanın sunduğu araçları kullanarak, yeteneklerini etkili bir biçimde değerlendirebilecek. Bu sayede, kariyerlerini de şimdiden şekillendirmeye başlayacak" diye konuştu.

'YENİ EĞİTİM PROGRAMIMIZ YAPAY ZEKA DERSLERİYLE SINIRLI DEĞİL'

Mutlu, yeni eğitim programının içeriği hakkında da bilgilendirdi:

"Yenilikçi eğitim programımız yapay zeka dersleriyle sınırlı değil. Tüm kaynaklarımızı öğrencilerimizin, bugün temelleri atılan, yarının mihenk taşı olacak alanlarda da gelişmesi odağında kullanıyoruz. Örneğin, 'Blockchain Tabanlı Sertifika Yönetim Sistemi' sayesinde öğrencilerin ücretsiz üyelik oluşturarak, kendi sertifikalarını, seminer ve toplantı katılım belgelerini yükledikleri tüm eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri yenilikçi bir portal ile gelişimlerini takip etmelerine destek oluyoruz. Öğrencilerimize bu alandaki bilgi ve becerileri kazandırma hedefiyle, geleceğin teknoloji liderleri olmalarının önünü açıyoruz. Tüm bu stratejimizi 23 Ağustos'ta gerçekleştirdiğimiz 'Yapay Zeka Araçlarının Eğitim Ögretim Süreçlerine Entegrasyonu' gibi etkinliklerimizle de destekliyoruz."

DRONE PİLOTLARI YETİŞTİRİYOR

Kariyer Planlama Merkezi ile öğrencilerin yeteneklerini keşfederek meslek yaşamlarını bilinçli ve sağlam adımlarla inşa etmelerini sağladıklarını söyleyen Mutlu, diğer eğitim programlarına dair de şu bilgileri verdi: "Özellikle geleceğin mesleklerinden biri olan drone pilotluğu alanında anadolu lisesindeki tüm öğrencilerimize Drone İHA0, İHA1 düzeyinde hem teorik hem pratik uçuş deneyimi sağlayarak sertifika kazandırıyoruz. Fayda ve değer üretme üzerine programlar geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Meslek Edindirme Atölyesi kapsamındaki pratik ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilere mesleki beceriler kazandırdıklarının altını çizen H. İpet Mutlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Işıklar söndüğünde konuşmaya devam edebilmeliyiz. Bu yüzden öğrencilerimizi Uluslararası geçerliliği olan ESOL Young Learners Cambridge sertifika programlarına ayrıca hazırlayarak İngilizce dil yeterliliklerini en üst seviyeye taşıyoruz. Bu sertifikalar, üniversite hayatına adım attıklarında hazırlık okumadan eğitime başlamalarını ya da uluslararası üniversitelere kabul edilmek için dil engeline takılmadan devam etmelerini sağlıyor. Geleceğe insan yetiştirdiğimizin bilinci ile yeni yaklaşımları benimseyen eğitimcileriz. Günümüz becerileri ile geleceğin becerilerini sentezliyor ve var olanı değil, hayal edilebileni gerçekleştirmek için amatör bir ruhla 23 yıldır çalışıyoruz."