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Bilim-Teknoloji

24 TV'de TEKNOFEST heyecanı! Bakan Kacır: Bugün Türkiye'nin Erdoğan'ı var

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Bugün Türkiye'nin Erdoğan'ı var. Onun liderliğinde mühendislerimiz yeni teknolojiler üretiyor. Türkiye savunmada kendi söküğünü dikiyor. Tam bağımsız Türkiye sadece bir slogan değil. Tam bağımsız Türkiye çalışmalarımızın özüdür' ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
24 TV'de TEKNOFEST heyecanı! Bakan Kacır: Bugün Türkiye'nin Erdoğan'ı var
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"TEKNOFEST dediğimizde Milli Teknoloji Hamlesi'nden, ve eserlerinden bahsediyoruz. Bu milletin evlatlarının yaptığı eserlerle Ankara buluşmuş oldu"

"TEKNOFEST dediğimizde Milli Teknoloji Hamlesi'nden, Milli Teknoloji Hamlesi'nin eserlerinden bahsediyoruz. Bu milletin evlatlarının yaptığı eserlerle Ankara buluşmuş oldu."

"TEKNOFEST gençlerimiz için çok heyecan verici, coşku verici, özgüven verici. Ama sadece gençlerimiz için değil geçmişi bilenler için geçmişi yaşayanlar için de çok anlamlı."

"Türkiye'nin dört bir yana Teknofest atölyeleri kuracağız. Bu heyecanın başka bir örneği yok"

"Türk gençleri ve TEKNOFEST kuşağı, yerli malı dediğinde ANKA'yı hatırlıyor, KIZILELMA'yı hatırlıyor. Dünya çok değişti. TEKNOFEST kuşağı, bu değişimi 12'den yakaladı"

"TEKNOFEST kuşağı ülkemizi başka noktaya taşıyacak. 1500'den fazla Ar-Ge merkezimiz var"

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