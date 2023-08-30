Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı.



Bakan Kacır'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"TEKNOFEST dediğimizde Milli Teknoloji Hamlesi'nden, ve eserlerinden bahsediyoruz. Bu milletin evlatlarının yaptığı eserlerle Ankara buluşmuş oldu"

"TEKNOFEST dediğimizde Milli Teknoloji Hamlesi'nden, Milli Teknoloji Hamlesi'nin eserlerinden bahsediyoruz. Bu milletin evlatlarının yaptığı eserlerle Ankara buluşmuş oldu."

"TEKNOFEST gençlerimiz için çok heyecan verici, coşku verici, özgüven verici. Ama sadece gençlerimiz için değil geçmişi bilenler için geçmişi yaşayanlar için de çok anlamlı."

"Türkiye'nin dört bir yana Teknofest atölyeleri kuracağız. Bu heyecanın başka bir örneği yok"



"Türk gençleri ve TEKNOFEST kuşağı, yerli malı dediğinde ANKA'yı hatırlıyor, KIZILELMA'yı hatırlıyor. Dünya çok değişti. TEKNOFEST kuşağı, bu değişimi 12'den yakaladı"



"TEKNOFEST kuşağı ülkemizi başka noktaya taşıyacak. 1500'den fazla Ar-Ge merkezimiz var"