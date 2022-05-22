Hypatia adı verilen taşın kimyasal yapısını inceleyen araştırmacılar, taşın milyarlarca yıl önce bir yıldızın patlamasıyla oluşan bir süpernovadan kalma toz ve gazları bulundurabileceğini belirtti.

Independent Türkçe'deki habere göre Güney Afrika'daki Johannesburg Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Jan Kramers, 17 Mayıs'taki açıklamasında, taşın "Tip Ia süpernova" olarak bilinen ve bir beyaz cüce yıldızın şiddetli şekilde patlamasıyla oluşan bir süpernovanın Dünya'daki ilk somut örneği niteliğinde olabileceğini ifade etti.

Bilim insanları, kimya analizlerinde taşın olağandışı şekilde düşük seviyede silikon, krom ve manganez içerdiğini belirtti. Bu elementlere Güneş Sistemi'nin iç yörüngelerinde çok nadir rastlanıyor.

Öte yandan taşın, Güneş Sistemi'ndeki değerlere kıyasla yine sıradışı şekilde çok fazla demir, sülfür, fosfor, bakır ve vanadyum barındırdığı da tespit edildi.

Kramers, tespit edilen elementlerin "Güneş Sistemi'nde ilkel ya da gelişmiş evresinde yer alanlardan tamamen farklı olduğunu, meteorlar ve Asteroit Kuşağı'ndaki cisimlerle de açıklanamadığını" belirtti.

Bilim insanları, farklı test ve ölçümlerden sonra taşın bu ilginç yapısının ancak "Tip Ia süpernova"lardan gelebileceğine işaret ettiği fikrine vardı.

Araştırmacılar, çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek taşla ilgili mevcut değerlendirmelerin şimdilik hipotez niteliğinde olduğunu da vurguladı.