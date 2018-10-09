Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

3 adet daha T129 atak helikopteri silahlı kuvvetlerimize teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, 3 adet daha T129 atak helikopterinin silahlı kuvvetlerimize teslim edildiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma Sanayii Başkanlığı, 3 adet daha T129 atak helikopterinin silahlı kuvvetlerimize teslim edildiğini açıkladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dacia´nın ülkemizde en sevilen modeli Duster´ı test ettik

Dacia´nın ülkemizde en sevilen modeli Duster´ı test ettik

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA