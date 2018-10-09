3 adet daha T129 atak helikopteri silahlı kuvvetlerimize teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, 3 adet daha T129 atak helikopterinin silahlı kuvvetlerimize teslim edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 100 günlük icraat programındaki maddeleri bir bir hayata geçiriyoruz. 3 adet daha T129 atak helikopteri teslim ederek bu alandaki taahhüdümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/wS9GTFBySv