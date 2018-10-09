3 adet daha T129 atak helikopteri silahlı kuvvetlerimize teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanlığı, 3 adet daha T129 atak helikopterinin silahlı kuvvetlerimize teslim edildiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı, 3 adet daha T129 atak helikopterinin silahlı kuvvetlerimize teslim edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 100 günlük icraat programındaki maddeleri bir bir hayata geçiriyoruz. 3 adet daha T129 atak helikopteri teslim ederek bu alandaki taahhüdümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/wS9GTFBySv— SSB (@SavunmaSanayii) October 9, 2018
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