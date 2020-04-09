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Bilim-Teknoloji

3 astronot uzaya gönderildi

Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 16:08 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 16:08
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Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssünden bilimsel araştırmalar için MS-16 uzay aracı, 3 astronot ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı.

Korona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir özel bir çalışma gerçekleştiren astronotlar Anatoliy Ivanişin, Ivan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy, Rus yapımı Soyuz MS-16 ile Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Rosmoscos) tarafından Soyuz-2.1a fırlatma aracı ile gönderilen Soyuz MS-16’nın yaklaşık 6 saat sonra istasyona ulaşması bekleniyor. Roscosmos konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kozmonotların 6 buçuk ay süreyle istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyeceği, deney ve çalışmalar yapacağı ifade edildi.

Şu an Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan Oleg Skripoçka ile NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan’ın ise 17 Nisan’da döneceği belirtildi.

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