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Bilim-Teknoloji

3 bin 500 yıllık mumyalarda kefir peyniri izleri

Araştırmacılar, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarım Havzası'ndaki yaklaşık 3 bin 500 yıllık mumyalarda, kefir peynirinde yaygın olarak bulunan bakteri türlerini tespit etti.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
3 bin 500 yıllık mumyalarda kefir peyniri izleri
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"Cell" dergisinde yayımlanan araştırmada, Tarım Havzası'ndaki mumyalarda 2003'te keşfedilen "beyaz maddeler" incelendi.

DNA testine tabi tutulan bu maddelerde, inek ve keçi DNA'sının olduğunun doğrulanmasının yanı sıra yaygın olarak kefir peynirinde bulunan "Lactobacillus kefiranofaciens" ve "Pichia kudriavzevii" türleri de dahil olmak üzere, bazı bakteri örnekleri tespit edildi.

Araştırmacılardan Fu Çiaomey, "bugüne kadar keşfedilen, bilinen en eski peynir örneği" olarak adlandırdığı bu sonucun, eski insanların yeme alışkanlıkları ve kültürüne ışık tutabileceğini söyledi.

Fu, "Peynir gibi gıda maddelerinin binlerce yıl boyunca korunması, son derece zordur. Bu da bunu nadir ve değerli bir fırsat haline getirmektedir." diyerek keşfin önemine dikkati çekti.

- KEFİRİN GELİŞİMİ DE ORTAYA KONDU

"Lactobacillus kefiranofaciens" bakterisinin nasıl geliştiğini de inceleyen araştırmacılar, bu yaklaşık 3 bin 500 yıllık süreç içerisinde, bakterinin insanlara daha iyi uyumlandığını ortaya koydu.

Bugün üretilen kefirdeki probiyotik bakterilerin bağırsaklarda bağışıklık reaksiyonlarına neden olma olasılığının daha düşük olduğuna dikkati çeken Fu, "Bu, bakterinin son 3 bin 500 yıl içinde nasıl geliştiğini gözlemlememizi sağlayan, eşi benzeri görülmemiş bir çalışmadır." diye konuştu.

  • mumya
  • kefir peyniri
  • Sincan Uygur Özerk Bölgesi

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