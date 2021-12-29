3 bin 500 yıllık mumyanın sırrı çözüldü

29 Aralık 2021 Çarşamba 17:17 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:22

Mısır firavunu Birinci Amenhotep'in mumyasına ait pek çok bilinmeyen, teknoloji sayesinde ortaya çıktı.

Mumyanın bilgisayarlı tomografisi çekildi ve dijital yöntemlerle yeni bilgilere ulaşıldı.

ÖLDÜĞÜNDE 35 YAŞINDAYDI

Uzmanlara göre, öldüğünde yaklaşık 35 yaşında olan Birinci Amenhotep, 169 santimetre boyundaydı, dişleri çok iyi durumdaydı ve sünnetliydi.

Firavun'un dar bir çenesi, ufak dar bir burnu, kıvırcık saçları ve hafif çıkıntılı üst dişleri vardı.

400 YIL SONRA ONARILMIŞ

Sargıların altında 30 muska ve eşi benzeri olmayan altın boncuklu altın bir kemer bulunuyordu.

Bir dönem mezar soyguncularının mumyaya zarar verdiği de anlaşılırken, araştırmacılar, mumyanın ilk yapılmasından yaklaşık 400 yıl sonra onarıldığını keşfetti.

Birinci Amenhotep, Milattan önce 1525 ile 1504 yılları arasında hükümdarlık yaptı.

Mumyası 140 yıl önce bulundu.