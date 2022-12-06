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Bilim-Teknoloji

3 bin tonluk dev! Dünyada tek: Türkiye başardı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında inşası tamamlanan, kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip 3 bin tonluk kaldırma kapasitesine sahip denizaltı havuzu dalış testlerini başarıyla geçti. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin (ASFAT) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Denizaltı havuzumuz çok yakında Türk Deniz Kuvvetlerimiz için görev başında olacak' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi6 Aralık 2022 Salı 12:20 - Güncelleme:
3 bin tonluk dev! Dünyada tek: Türkiye başardı
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında inşası tamamlanan, kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip 3 bin tonluk kaldırma kapasitesine sahip denizaltı havuzu dalış testlerini başarıyla geçti.

TÜRKİYE BAŞARDI

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin (ASFAT) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kendi özellikleriyle dünyada tek olan Denizaltı Havuzumuz dalış testlerini başarıyla geçti! Çok yakında Türk Deniz Kuvvetlerimiz için görev başında olacak..." ifadelerini kullandı.

3 BİN TONLUK DEV! STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 17 Aralık 2019 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hicri Ercili Tersanesinde törenle suya indirildi.

Proje kapsamında tamamlanan havuz, milli denizaltı üretilmesi, denizaltıların bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın denizaltı inşa ile bakım onarım altyapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla imal edildi.

Denizaltı yüzer havuzunun özellikleri:

Uzunluk : 90 metre

Uzunluk ( çıkmalar ile ) : 105 metre

Genişlik ( dış ) 25.10 metre

Genişlik ( çıkmalar ile ) : 26.65 metre

Genişlik ( iç ) : 17.05 metre

Derinlik : 19.90 metre

Net draft : 12 metre ( kızak güvertesi üzerinden )

Kaide hattında draft : 16 metre

Alt emniyet güvertesi : 14.77 metre

Üst emniyet güvertesi : 17.36 metre

Kreyn güvertesi : 19.95 metre

Kaldırma kapasitesi : 3 bin ton

Star Gazetesi

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