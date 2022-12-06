3 bin tonluk dev! Dünyada tek: Türkiye başardı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında inşası tamamlanan, kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip 3 bin tonluk kaldırma kapasitesine sahip denizaltı havuzu dalış testlerini başarıyla geçti.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin (ASFAT) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kendi özellikleriyle dünyada tek olan Denizaltı Havuzumuz dalış testlerini başarıyla geçti! Çok yakında Türk Deniz Kuvvetlerimiz için görev başında olacak..." ifadelerini kullandı.
3 BİN TONLUK DEV! STRATEJİK ÖNEME SAHİP
Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 17 Aralık 2019 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hicri Ercili Tersanesinde törenle suya indirildi.
Proje kapsamında tamamlanan havuz, milli denizaltı üretilmesi, denizaltıların bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın denizaltı inşa ile bakım onarım altyapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla imal edildi.
Denizaltı yüzer havuzunun özellikleri:
Uzunluk : 90 metre
Uzunluk ( çıkmalar ile ) : 105 metre
Genişlik ( dış ) 25.10 metre
Genişlik ( çıkmalar ile ) : 26.65 metre
Genişlik ( iç ) : 17.05 metre
Derinlik : 19.90 metre
Net draft : 12 metre ( kızak güvertesi üzerinden )
Kaide hattında draft : 16 metre
Alt emniyet güvertesi : 14.77 metre
Üst emniyet güvertesi : 17.36 metre
Kreyn güvertesi : 19.95 metre
Kaldırma kapasitesi : 3 bin ton
Star Gazetesi