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Bilim-Teknoloji

300 milyon avroluk dev yatırım! BMW 'amiral gemisi'ni üretmeye başladı

Alman otomobil üreticisi BMW, 'amiral gemisi' modeli 7 Serisi'nin üretimine başladı. BMW Group tarafından iFactory olarak tanımlanan ve yeni 7 Serisi üretimi için 300 milyon avro değerinde yatırım yapılan tesiste, tamamen elektrikli ve hibrit motorlu otomobillerin güç üniteleriyle yüksek voltajlı bataryaları da üretiliyor. Yeni 7 Serisi Avrupa'da ilk etapta tamamen elektrikli xDrive60 versiyonuyla satışa sunulacak.

Habertürk18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
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BMW'nin 45 yıllık geçmişe sahip 'amiral gemisi' modeli 7 Serisi, şirketin Almanya'daki Dingolfing Fabrikası'nda içten yanmalı ve tam elektrik motorlu versiyonlarıyla üretilmeye başlandı.

Otomobilin Plug-in Hybrid motorlu versiyonunun üretimine de kısa süre içinde başlayacak olan tesis, böylelikle üç farklı motorlu 7 Serisi'ni aynı çatı altında üretiyor olacak.

Alman şirketin yeni üretim vizyonu paralelinde radikal bir dönüşüm içinde olan Dingolfing Fabrikası'nın, yeni 7 Serisi üretimi için optimize edilmiş üretim bandı ve lojistik gereksinimler doğrultusunda hem BMW Group'a milyonlarca euro tasarruf sağladığı hem de çevreyi daha az kirleten bir tesis olduğu bildirildi.

2022'nin sonuna kadar Dingolfing Fabrikası'nda üretilen dört BMW'den birinin elektrikli olması hedeflenirken, tesisin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin tamamen elektrikli otomobillerden oluşması hedefleniyor.

Yeni 7 Serisi Avrupa'da ilk etapta tamamen elektrikli xDrive60 versiyonuyla satışa sunulacak.

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