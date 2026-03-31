AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 4,5G teknolojisinin ardından Türkiye'de artık 5G dönemi başladı.

Ülkenin 5G'ye geçişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle resmen ilan edildi. Böylece 5G hizmeti, ülke genelinde bugün itibarıyla devreye alındı.

5G teknolojisi, 81 il merkezinde kullanıma sunulurken, bu teknolojinin iki yıl içinde ülkenin her noktasına yayılması hedefleniyor.

Bu hizmetin devreye alınmasıyla, ülkenin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe gelindi.

- DÜŞÜK GECİKME SÜRELERİ

5G, 4,5G'ye göre en az 10 kat daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresi sunuyor.

5G teknolojisiyle, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanması bekleniyor.

Söz konusu teknolojinin, yüksek hız, düşük gecikme süresi ve daha fazla cihaz bağlantı kapasitesiyle dijital dönüşümü hızlandırması öngörülüyor.

Bu hız, kamu hizmetlerinde de etkinliği artıracak ve çalışmaları daha hızlı ve verimli hale getirecek.

Bu teknolojinin en önemli farkı, hız yanında milisaniyeler seviyesinde düşük gecikme ve aynı anda çok sayıda cihazın sorunsuz bağlanabilmesi olarak öne çıkıyor.

- 5G'YE GEÇİŞ İÇİN YAPILMASI GEREKEN ADIMLAR

5'inci nesil mobil haberleşme hizmetinin kullanılması için bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ve SIM kartının olması gerekiyor.

Halihazırda 4,5G teknolojisi ile uyumlu SIM kartlar, 5G'de de kullanılabiliyor. Ancak daha önceki teknolojilere ait SIM kartların güncellenmesi önem taşıyor.

Uyumlu telefon ve SIM karta sahip olanların da bu teknolojiyi aktif etmesi gerekiyor. Bu hizmetin, SMS'le veya operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden aktif edilmesi imkanı bulunuyor.

Son aşamada da telefon şebekesinin, "Ayarlar", "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmından LTE veya 4,5G'den 5G'ye taşınması gerekiyor.

Kullanıcılar, telefonlarındaki "Mobil Ağlar" başlığı altında en yüksek teknoloji olarak 5G'yi seçebiliyorsa, bu durum, telefonlarının uyumlu olduğunu gösteriyor.

Operatörlerin internet siteleri üzerinden de telefonların 5G uyumlu olup olmadığı tespit edilebiliyor.