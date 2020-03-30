3D (3 boyutlu) yazıcı nedir? 3 boyutlu yazıcı ile neler yapılabilir?

30 Mart 2020 Pazartesi 16:28 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 16:28

3 boyutlu (3D) yazıcılarla üretilen ürünler, son zamanlarda teknolojiye bambaşka bir boyut kazandırdı. Sanal ortamda tasarlanmış 3 boyutlu nesne çizimlerini somut nesnelere dönüştüren makinelere 3 boyutlu yazıcı denir. 3D baskı teknolojisi ile ihtiyaç duyduğunuz bir aparat tasarlayıp, 3D tarayıcı ile taradığınız bir cismin çıktısını alabilir, çizdiğiniz bir tasarımı gerçek boyutta şekillendirebilirsiniz.

3 BOYUTLU (3D) YAZICI NEDİR?

Üretime katkı sağlaması için tasarlanan 3D yazıcı olarak da bilinen 3 boyutlu yazıcı, bilgisayar üzerinde tasarlanmış veya 3 boyutlu olarak hazırlanmış modelleri, çeşitli malzemeler kullanarak hızlı bir şekilde yazıcı aracılığıyla üreten bir cihazdır.

3 BOYUTLU (3D) YAZICI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk 3D yazıcı teknolojisi Charless Hull tarafından 1984 yılında ortaya çıkmıştır. 1986 yılında 3D Systems adlı ilk 3D yazıcı şirketinin kurulmasıyla yeni bir sektör doğmuştur. 90’lı yıllarda bu teknoloji hızla ilerlemiş, Amerika’da ilk renkli baskı alınmıştır. 2005 yılında başlayan ve 2007 yılında ilk açık kaynak kodlu, kendi parçalarını dahil prototipleyebilen yazıcıları çıkaran RepRap projesi ile 3D yazıcılar evlerimize kadar ulaşmıştır. Maliyeti azaltarak kullanımı yaygınlaştırmak amaçlı bu teknoloji, günümüzde bir çok sektörde kullanılabilir hale geldi.

Sosyal medyada bir araya gelerek "3 Boyut Destek" adıyla kolektif üretim hareketi başlatan 3 boyutlu yazıcı kullanan gönüllüler, sağlık çalışanları için ücretsiz koruyucu siperli yüz siperi imal ediyor. İnegöl'de 4'ü öğretmen ve 2'si özel sektörde mühendis olan 6 kişi, gönüllü olarak evlerinde siperli maske üretiyor. Yapılan maskeler ise sağlık çalışanlarına veriliyor. Kocatepe Ortaokulunda tasarım öğretmeni olan Levent Şanlı, Gaziosmapaşa İmamhatip Okulundan Murat Kocaman, Zarafet Kolejinden Bahattin Çelik, Kosava Kolejinden Murat Aygün ile özel sektörden Tarık Bey ve Ferhat İlhanlar evlerinde 3 boyutlu yazıcı kullanarak siperli maske üretimine başladır. Gönüllüler, yaptıkları maskeleri İnegöl Devlet Hastanesindeki sağlıkçılara teslim etti. Bursa ve diğer ilçelerden kendilerine talep geliyor.