4 büyüklerin stadyumlarına 5G geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini ifade etti. "Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde 34 noktada devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda ise vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor." ifadelerini kullandı.

-5G STADYUMLARA GELİYOR

Dört büyüklerin stadyumlarında da 5G teknolojisinin kurulacağı müjdesini veren Bakan Uraloğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında 5G deneyimi başlayacak. Tıpkı İstanbul Havalimanı'nda olduğu gibi vatandaşlarımız stadyumlarda da 5G teknolojisini deneyimleyebilecek." açıklamasında bulundu.

-2026 YILINDA ÜLKE GENELİNDE HİZMETE ALINACAK

Bakan Uraloğlu, stadyumlarda kurulum süreci ile ilgili olarak "4 stadyum için de operatörlerden resmi talepleri aldık. Bu başvuruları değerlendirdikten sonra hizmet sunum şartlarını belirleyeceğiz. Ardından gerekli altyapı tesis edilecek. 5G'yi İstanbul Havalimanı'nın ardından 4 büyüklerimizin statlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. İlk test ise yarın Rams Park Arena'da Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek. 2026 yılında ise ilk sinyali alarak ülke genelinde hizmete almayı hedefliyoruz." dedi.